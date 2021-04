OĽaNO od volieb padlo o 16 %: Kto bude pykať za nízke preferencie?

OĽaNO je Igor Matovič (47) a Igor Matovič je OĽaNO. Táto rovnica bola dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou slovenskej politiky.

No začínajú sa objavovať určité náznaky, že by to tak nemuselo platiť naveky. Matovičovci padli od volieb o neuveriteľných 16 percentuálnych bodov a už aj niektorí poslanci tohto subjektu, ktorí boli doteraz bezhranične lojálni, začínajú hľadať vinníka vo vlastných radoch.

Všetko spustil aktuálny prieskum agentúry Focus, v ktorom sa OĽaNO prepadlo už na štvrté miesto a predbehol ho dokonca aj jeho úhlavný nepriateľ – Smer-SD expremiéra Roberta Fica. Mix neúspechu v prieskumoch a narastajúcej frekvencie ostrých a urážlivých vystúpení predsedu strany Matoviča spravil svoje už aj v poslaneckom klube tohto hnutia.

Prvým odvážlivcom, ktorý sa ozval proti rétorickému štýlu expremiéra Matoviča, sa stal poslanec OĽaNO Andrej Stančík. „Cesta vpred určite nevedie cez osočovanie koaličných partnerov či spochybňovanie vedeckých autorít a inštitúcií. To sú chyby, ktoré treba otvorene pomenovať,“ napísal poslanec s tým, že v hnutí nastal čas na sebareflexiu.

Málokto pomenuje jasne, že je proti Matovičovi, viacerí sa rozhodli hovoriť skôr o tom, že im vyhovuje nový premiér Eduard Heger a veria, že ich vyvedie z kaše práve on. „Vystupuje zmierlivo, nechodí do konfliktov, je dobrým manažérom a snaží sa hľadať riešenia,“ hovorí o ňom Stančík. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš vníma pokles preferencií „ako daň za to, že práve premiér, ktorý je predstaviteľom hnutia OĽaNO, je zároveň oznamovateľom nepopulárnych opatrení vlády“. Tie však „slúžia na ochranu životov a zdravia obyvateľov“ a sú podľa neho „dôležitejšie, než aktuálny vývoj preferencií“. Pokles preferencií znepokojuje aj poslankyňu Annu Záborskú, ktorá zastupuje v rámci OĽaNO Kresťanskú úniu. „Hoci medzimesačná zmena preferencií je na úrovni štatistickej chyby, nepodceňovala by som to,“ hovorí.

Čas na sebareflexiu

Andrej Stančík, poslanec OĽaNO

- Cesta vpred učite nevedie cez osočovanie koaličných partnerov či spochybňovanie vedeckých autorít a inštitúcií. To sú chyby, ktoré treba otvorene pomenovať.

Nastavme si zrkadlo

Tomáš Šudík, poslanec OĽaNO

- V hnutí si musíme nahlas povedať, prečo sa to deje, a nastaviť si zrkadlo.

Nie sme strana 1 muža

Romana Tabak, poslankyňa OĽaNO

Otvoriť galériu Poslankyňa NR SR Romana Tabak Zdroj: fb/tabak

- Som presvedčená, že sa novému premiérovi podarí tento negatívny trend zastaviť a dokážeme, že naša strana nie je len o jednej osobe

Dôsledok opatrení

Mária Šofranko, poslankyňa OĽaNO

- Prieskum prijímam s rešpektom. Pokles našich preferencií vnímam ako dôsledok pandémie a opatrení prijatých vládou na záchranu životov a zdravia ľudí.

Kritici Matoviča sa môžu akurát tak odtrhnúť

G. Mesežnikov, politológ

- Za OĽaNO vo voľbách hlasovali aj ľudia, ktorí predtým netvorili ich voličskú základňu. Bol veľký predpoklad, že tí ľudia aj odskočia. Ale pokles, ktorý zaznamenávajú v poslednej dobe, sa dá podľa mňa už vyslovene pripísať na vrub účinkovania Igora Matoviča, ktoré je konfliktné a vyvoláva kontroverzie. Hnutie sa teraz viac-menej vrátilo na úroveň svojej predchádzajúcej podpory. Kritici Matoviča sa môžu akurát tak odtrhnúť. Ak by Heger začal robiť Matovičovi nejakú konkurenciu, tak Matovič zavelí a klub bude podporovať Matoviča.