Otvoríme terasy do konca apríla?! Toto si myslia o uvoľňovaní odborníci: Krčméry má jasnú predstavu

Budeme do konca apríla uvoľňovať hneď dvakrát?! Keďže počet hospitalizovaných klesol počas veľkonočných sviatkov pod 3-tisíc, môžeme od 19. apríla prejsť do bordovej fázy covid automatu.

Znamená to otváranie kostolov, nákupných centier aj povolené cestovanie do prírody mimo okres. Nemocnice však hlásia ďalšie dobré správy a síce, že posledné dni sa drží počet pacientov pod hranicou 2 500. To by nám umožňovalo od 26. apríla prejsť do červenej fázy, v ktorej by sa mohli otvoriť už aj terasy reštaurácií. V čiernej fáze covid automatu sme už vyše troch mesiacov a vyzerá to tak, že sa z nej konečne dostaneme. Cez Veľkú noc sa totiž splnili podmienky na prechod do nižšieho stupňa varovania, v ktorom sa už môžu konať bohoslužby, ale aj otvoriť nákupné centrá.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Do bordovej fázy vstúpime od 19. apríla, keďže podľa automatu treba od zlepšenia situácie čakať 13 dní na to, či sa klesajúci trend potvrdí. Trend sa však potvrdil natoľko, že sme ešte ani neprešli do bordovej fázy a už sme splnili čísla na to, aby sme prešli do červenej fázy. Podmienkou bolo, aby klesol počet pacientov v nemocniciach pod 2 500, čo sa stalo uplynulú nedeľu.

Podľa súčasného automatu to znamená, že by sme od 26. apríla mali začať uvoľňovať ďalšie prevádzky, čo by znamenalo, že bude konečne dovolené posedieť si na terase v reštaurácii a pohyb už nebude obmedzený vôbec. Čaká nás uvoľňovanie dva týždne po sebe? „Aktuálne sa realizujú odborné diskusie a zapracovanie pripomienok k prehodnoteniu covid automatu a testovacej stratégii. V nadväznosti po sfinalizovaní pripomienok a prerokovaní materiálu Pandemickou komisiou vlády SR budeme komplexne informovať,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Zmeny v covid automate

Zmenami covid automatu sa minulý týždeň zaoberalo konzílium odborníkov a tento týždeň ich má prejednať aj Pandemická komisia. Schváliť ich musí následne vláda. Verejnosť zatiaľ nepozná konkrétne detaily toho, čo sa bude meniť, no už dlhšie sa hovorí o prehodnotení povinnosti pravidelného antigénového testovania. Tento týždeň by mal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský priblížiť detaily a informovať, či sa môžeme tento mesiac tešiť na dvojité uvoľňovanie. Premiér Eduard Heger cez víkend naznačoval, že sa od budúceho pondelka otvoria všetky prevádzky, kde nebude potrebné dať si dole respirátor.