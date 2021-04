Po najvyšších horách vyliezli skúsení borci aj na skalu pod Trenčianskym hradom: Čo im pri čistení spôsobuje najväčšie starosti?

Na hradnom brale Trenčianskeho hradu zavládol čulý pracovný ruch. Vzduchom svištia laná a štrngajú karabíny.

Skalný masív však horolezci nedobýjajú, ale čistia a upravujú od náletových drevín. Pravidelnú údržbu za 40 000 eur obstarávajú profesionáli, ktorí vo voľnom čase lozia po najvyšších horách sveta. Na skalnom brale Trenčianskeho hradu sú zo zeme takmer neviditeľní, so skalnými masívmi však majú bohaté skúsenosti.

„Je to veľmi pekná práca, sme vonku na exponovanom mieste, kde sa bežná verejnosť nedostane, v peknom prostredí a na unikátnom mieste Trenčianskeho hradu. Núkajú sa nám veľmi pekné pohľady na panorámu Trenčína, ale je to veľmi náročná práca, čo sa týka fyzickej námahy,“ opísal bežný pracovný deň na lane majiteľ firmy Gabriel Čmárik (39) a dodal, že aj napriek tomu, že veľká časť brala je už od náletových drevín vyčistená, čaká ich ešte veľa práce.

Čo im však spôsobuje najväčšie starosti? „Najväčšie starosti nám robia kríky. S tým sa vytrápime. Z predchádzajúcich rekonštrukcií je tu veľa drôtov a železného materiálu a to nám robí starosti,“ odhalil s tým, že týchto prekážok sa neboja. „Chlapi si vedia poradiť, majú pri sebe všetko, čo potrebujú, bez čoho by sa nezaobišli. Sú to skúsení ľudia,“ doplnil.

Čistenie od náletových drevín by malo v závislosti od počasia zabrať mesiac. Ako prezradila hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová, s čistením asi 10 400 štvorcových metrov brala začala firma, ktorá uspela vo verejnej súťaži už v piatok 26. marca. „Pracovníci firmy čistia úsek brala, ktorý patrí mestu Trenčín. Ten siaha od pôvodnej pokladnice Trenčianskeho hradu po Vitekov chodník. Pri prácach použijú horolezci ochranné siete,“ vysvetlila Ságová s tým, že náklady na čistenie predstavujú približne 40 000 eur.

Trenčianske hradné bralo

Je ukončením prevažne vápencového výbežku Strážovských vrchov. Jeho najvyšší bod sa týči do výšky 320 metrov nad morom, čo je asi 110 metrov nad úrovňou Mierového námestia v Trenčíne. Na severe sa dotýka nivy Váhu a na juhu prechádza do masívu lesoparku Brezina.

Čo zdolali

1. Jaroslav Dutka (56)

1998 – člen úspešnej expedície na Mt. Everest, 8 488 m

1999 - Pakistan - Karakoram, Great Trango - úspešný prvovýstup na Trango, 6 286 m

2000 - Čile - Patagónia, Torres del Paine, pokus o prvovýstup na Centrálnu vežu, 2 460 m

2002 - Nepál, Himal Khumbu - pokus o prvovýstup na Tengkang Poche, 6 487 m

2005 - Pakistan, K2, medzinárodná expedícia, 8 611 m

2007 - Čína - Slovenská expedícia Himaláje 2007 – Cho Oyu – Shisa Pangma, 8 188 m

2013 - Nepál - Expedícia na Kančendžengu, 8 586 m

2. Gabriel Čmárik (39)

2005 - Shipton Spire, Himaláje 5 852 m

2005 - Great Trangov, Himaláje, 6 286 m

2006 - Uli Biaho, Himaláje, 6 109 m

2006 - K7, Himaláje, 6 934 m

3. Vladimír Strieženec (43)

Úspešne reprezentuje HK James Trenčín na mnohých súťažiach. Pochváliť sa môže zdolaním niekoľkých najťažších ciest na Beckove, či v skalných masívoch v zahraničí