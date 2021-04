Harmonogram otvárania od piatakov po maturantov: Kedy sa vrátia všetky deti do lavíc?!

Už sú jasné termíny ! Od budúceho pondelka sa do lavíc vrátia žiaci 8. a 9 ročníka a 26. apríla sa školstvo bude preklápať do regionálneho covid automatu.

V praxi to bude znamenať, že pri okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou sa do vyučovacieho procesu zaradia aj ďalšie ročníky vrátane stredoškolákov. Ako to bude fungovať a čo budú musieť spĺňať žiaci a ich rodičia?!

od 12. apríla 1. stupeň

- Materské školy a prvý stupeň sa otvárajú plošne pre deti všetkých rodičov (teda už nie prednostne pre deti rodičov pracujúcich z pracoviska).

- Otvorené sú tiež špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, koncové ročníky SŠ, ZUŠ pre individuálne hodiny, poradenské centrá pre individuálne poradenstvo, ŠKD, školské jedálne, internáty pre špeciálne školy a internáty pre zdravotnícke školy.

- Automaticky sa spúšťa školský semafor, ktorý hovorí, že ak sa po otvorení školy objaví v triede alebo v škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť RÚVZ alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa.

- Vyhláška ÚVZ stále požaduje test minimálne zákonného zástupcu.

od 19. apríla 8. a 9. ročníky

- otvárajú sa 8. a 9. ročníky

- výnimkou budú len školy v čiernych okresoch, aj v nich však zostávajú otvorené materské školy a prvý stupeň, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, koncové ročníky SŠ, ZUŠ pre individuálne hodiny, poradenské centrá pre individuálne poradenstvo, ŠKD, školské jedálne, internáty pre špeciálne školy a internáty pre zdravotnícke školy

- platí pretestovanie pre všetkých žiakov druhého stupňa

- respirátor je zatiaľ pre všetkých žiakov 2. stupňa nutnosťou, na 1. stupni je odporučený

- adaptačné obdobie bude 2 až 3 týždne, je vydané usmernenie, manuál, kde sa hovorí, kedy majú byť písomky, určite ich nebudú písať v prvých dňoch v škole

- tento školský rok sa nebudú organizovať ani školy v prírode

od 26. apríla celý 2. stupeň

- okresy v čiernej farbe - fungujú MŠ a 1. stupeň špeciálnych škôl, stredné zdravotnícke školy, koncové ročníky SŠ, ZUŠ pre individuálne hodiny, ostane tiež možnosť prezenčnej výučby v malých skupinách 5 +1 pre 2. stupeň a SŠ

- v bordových okresoch- okrem vyššie spomínaných budú otvorené aj 8. a 9. ročníky

- v červenej farbe - otvorí sa aj celý druhý stupeň, aj 8-ročné gymnáziá

- v ružovej farbe - otvoria sa aj stredné školy, budeme musieť mať otvorené internáty, o ich fungovaní ešte budú rozhodovať odborníci

- farby oznamuje ministerstvo zdravotníctva vždy v utorok, v stredu ráno bude MŠ dávať mapu, podľa ktorej sa budú školy v danom okrese riadiť od nasledujúceho pondelka

- žiaci budú môcť chodiť do školy len vo svojom okrese

Ako sa budú testovať školáci

- Kloktacie testy mali možnosť objednať školy do 31. marca. „Ak niektoré zabudli, môžu nás kontaktovať, testov je toľko, že na nasledujúce 2 týždne máme dosť,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling s tým, že potom je možné, že vo väčšej miere sa budú využívať samotesty, ktoré zabezpečuje ministerstvo zdravotníctva.

Ak škola nahlási pozitívny prípad, pošlú kloktací tím, ktorý danú skupinu poslanú do karantény otestuje, aby sa vrátili deti čo najskôr do lavíc. Pre školy nebola povinnosť zabezpečiť testovanie prostredníctvom kloktacích testov, žiaci tak môžu urobiť individuálne, či už formou antigénového, alebo PCR testu. Test musí mať na 2. stupni či strednej škole nielen dieťa, ale aj minimálne jeden rodič. Platiť zatiaľ bude 7-dňový interval testovania. Deti na 1. stupni a v MŠ sa testovať nemusia, len ich rodičia.