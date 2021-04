Výstražný štrajk vodičov MHD v Košiciach a v Bratislave: Bojíme sa o prácu, preto sme odstavili vozidlá

Obavy, strach a neistota. Takéto pocity zažívajú už rok zamestnanci dopravných podnikov na Slovensku.

Od začiatku pandémie sa dôsledky opatrení vlády SR premietli aj do výpadku počtov cestujúcich a následne tržieb. Odborári Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) upozorňujú nielen na vážne následky v podobe rušenia liniek, ale obávajú sa aj prepúšťania.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Zamestnanci dopravcov v Bratislave a Košiciach sa preto v pondelok rozhodli upozorniť na svoju zúfalú finančnú situáciu výstražným hodinovým štrajkom. Ak to nezaberie a predstaviteľov štátu nepresvedčia, aby im pomohli zaplátať obrovské diery v rozpočtoch, chcú v represívnych akciách pokračovať.

Košice: Reálne hrozí prepúšťanie!

Do výstražného štrajku v Košiciach sa zapojilo 90 percent vodičov električiek a autobusov. Spoje, ktoré vyrazili krátko pred 8. hodinou, ešte riadne došli do svojej konečnej zastávky, aby vyšli cestujúcim čo najviac v ústrety. Štrajk bol najviac citeľný priamo hlavnom dopravnom uzle Košíc - na Staničnom námestí, kde sa začali hromadiť odstavené električky, autobusy, ale aj cestujúci, ktorí si museli počkať na najbližší spoj až od 9. hodiny.

Predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Košice Andrea Vindišová zdôrazňuje, že výpadky tržieb i financií dopravcov vznikli pre opatrenia, ktoré prijala vláda. Vindišová varuje, že nedostatok peňazí skôr či neskôr pocítia aj cestujúci. „Hrozí obmedzovanie dopravy, rušenie liniek a aj prepúšťanie zamestnancov, ktorí svoju prácu vykonávali plnohodnotne aj v čase pandemických opatrení,“ povedala Vindišová.

Podľa odborárov už musia konať, pretože situácia je mimoriadne vážna. „Náš únik na mesačných tržbách z výpadku cestujúcich je tak veľký, že by sme za to mohli kúpiť dva nové autobusy MHD,“ opísala predáčka. Zároveň sa ospravedlnila cestujúcim, ktorých sa štrajk dotkol. „Nechceme ich brať za rukojemníkov, nie je to naším cieľom. Aj preto sme určili čas štrajku medzi 8. a 9. hodinou, keď nie je až tak veľa cestujúcich. Zároveň sme zriadili aj linku s označením H, ktorá jazdila do oboch nemocníc v Košiciach,“ doplnila Vindišová.

Andrea Vindišová (54), šéfka odborov DPMK

Otvoriť galériu Šéfka odborov spolu s vodičom počas štrajku v Košiciach. Zdroj: BR

- Hrozí obmedzovanie dopravy, rušenie niekoľkých liniek a tak isto aj prepúšťanie zamestnancov, ktorí svoju prácu vykonávali svoju prácu plnohodnotne aj v čase pandemických opatrení. Náš únik na mesačných tržbách z výpadku cestujúcich je tak veľký, že by sme za to mohli kúpiť dve nové autobusy mestskej hromadnej dopravy.

Miroslav (50), vodič električky

- Podobnú ťažkú situáciu, aká je teraz, som za štvrťstoročie svojho pôsobenia v dopravnom podniku ešte nezažil. Nie je to volanie do prázdna, ale ide o to, že každý mesiac sme v strate musíme to nejako vyrovnať. Každý si myslí, že je to len záležitosť mesta, ale to nie je pravda, je to záležitosť nás všetkých. Ak chceme, aby mestská hromadná doprava fungovala, tak tie peniaze potrebujeme nejako získať. Nevieme ich už však získať inou formou, ako podporou od štátu.

Bratislava: Zapojili sa dve tretiny vodičov Otvoriť galériu Aj takto vyzeral štrajk vodičov MHD v Bratislave. Zdroj: BR

Štrajku sa v hlavnom meste zúčastnili dve tretiny vodičov, ktorí postupne po 8. hodine doviezli cestujúcich na konečné zastávky. Tam vozidlá odstavili a až do 9. hodiny sa nezapojili do premávky. Nový Čas monitoroval štrajk vodičov, pričom po ôsmej hodine ráno na zastávke na Trnavskom mýte nezaregistroval veľa ľudí. Premávali najmä spoje číslo 9 (Ružinov - Karlova Ves, prechádza nemocnicou Ružinov) a 209 (Ružinov - Kramáre, prechádza zastávkou NÚSCH a Národným onkologickým ústavom).

Občas prešli aj autobusy číslo 201, 74 a 61, ktoré však nejdú okolo žiadnej nemocnice. Cestujúci, ktorí o štrajku dopredu nevedeli, sa mohli o aktuálnej situácii dozvedieť prostredníctvom elektronických informačných tabúľ. O niečo iná situácia ako na Trnavskom mýte bola po pol deviatej na konečnej zastávke autobusov i trolejbusov v mestskej časti Vrakuňa, na obratisku Čiližská. Autobusy aj trolejbusy tu stáli v radoch, väčšina z nich bola označená stužkou s nápisom štrajk. Na blízkej zastávke čakalo veľké množstvo ľudí.

Prešov: Prečo sme sa nepridali?

Prešovskí vodiči autobusov a trolejbusov sa fyzicky k štrajku nepridali. Predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMP Daniel Straka uviedol, že kolegom z Košíc a Bratislavy vyjadrili podporu označením na dopravných prostriedkoch. „Na oknách a cez multimediálne televízory sme cestujúcich informovali o vyslovení podpory a o priebehu výstražného štrajku. Do štrajku sme sa nezapojili, keďže sme sa nedohodli so zriaďovateľom ani zamestnávateľom,“ reagoval Straka. Účasť na štrajkoch do budúcna nevylúčil. „Je to na budúcich rokovaniach v rámci slovenských odborov dopravcov a neskôr aj na rokovaniach s mestom Prešov,“ dodal Straka.