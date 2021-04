Jakobsen pretekal prvýkrát po hrozivom páde: Dojemné slová plné vďaky

Holandského cyklistu Fabia Jakobsen potešili reakcie súperov po jeho návrate do pelotónu osem mesiacov od desivého pádu v pretekoch Okolo Poľska.

Po skrátenej prvej etape Okolo Turecka priznal, že mal spočiatku aj trochu strach. "Zo začiatku, keď sa to miere rozširovalo z jednej strany na druhú a balík musel párkrát brzdiť, som sa trochu bál. Druhýkrát už to bolo lepšie a potom už úplne v pohode.uviedol Jakobsen. Šprintér tímu Deceuninck-QuickStep dokončil nedeľné 72,4 kilometra dlhý úsek v hlavnom poli na 147. mieste v rovnakom čase ako jeho krajan Arvid de Kleijn, ktorý vyhral hromadný finiš.

"Desať kilometrov pred cieľom som trochu stratil a vo finiši som tímu chýbal. Ale som pyšný, že som prvý pretek po toľkých mesiacoch takto zvládol. Dáva mi to sebadôveru, že sa budem zlepšovať. Teším sa, že v ďalších etapách chalanom pomôžem a užijem si tu každú chvíľu, "povedal dvadsaťštyriročný jazdec.

K návratu viedla dlhá cesta po tom, čo ho vlani v auguste v pretekoch Okolo Poľska natlačil v hromadnom špurte krajan Dylan Groenewegen do bariéry. Jakobsen utrpel vážne zranenia hlavy a bol v ohrození života. Podstúpil päťhodinovú operáciu mozgu a neskôr aj sériu rekonštrukčných zákrokov tváre. V čeľustiach mu ostal jediný zub a dočasne mal aj ochrnuté hlasivky. Groenewegen dostal za incident deväťmesačný dištanc.

"Milujem jazdu na bicykli, takže mi to veľa chýbalo. V úvode etapy prišlo veľa jazdcov, rovnako starých ako ja i tých starších, aby so mnou prehodili pár slov. To bolo dojemné, keď mi povedali, že ma radi vidia a zaželali mi, nech sa mi darí. Po etape som mal v mobile množstve správ od jazdcov i fanúšikov, všetkým ďakujem. Takáto podpora je dojemná, som hrdý, že som sa dostal tak ďaleko. Keď vidím, že z toho ľudia majú radosť, motivuje ma to k dobrým výkonom," vyhlásil Jakobsen.