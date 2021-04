Fanúšikovia F1 sa môžu tešiť na aboslútnu novinku: Jazdci budú bojovať v napínavých šprintoch

Aj seriál F1 bojuje o priazeň fanúšikov. Aj preto sa v prestávke medzi dvomi sezónami hovorilo o viacerých novinkách, ktoré by mali pomôcť popularite efjednotky.

Nové formáty boli nateraz zmietnuté zo stole, no ujal sa zaujímavý nápad: preteky v šprinte. Táto novinka sa bude skúšať na troch miestach, na okruhoch v Silverstone, Monze a Interlagose. Preteky v šprinte by tvorili sobotný program víkendu a ich výsledky by určili poradie na štarte nedeľných pretekov. Navyše by si najlepší traja pripísali na konto aj body, a to 3, 2 a 1.

S nápadom, ktorý by mal oživiť najmä tie podujatia, ktoré sa pôjdu na jednom okruhu, nemali tímy problémy, no aj tak si vydupali extra peniaze za túto novinku v kalendári. Teba povedať, že skromné naozaj neboli... Za každé z troch pretekov v šprinte dostane každý tím 1 mil. USD (viac ako 840-tisíc eur).

Zatiaľčo šprint si piloti F1 aspoň vyskúšajú, tzv. kvalifikačné preteky, ktoré by trvali 30 minút a pretekári by štartovali v obrátenom poradí šampionátu, odmietli. „Môžem vám povedať, že preteky s obráteným štartovým roštom sú minulosťou,“ povedal pre motorsport.com výkonný riaditeľ F1 Stefano Domenicali, ktorý nosí v hlave aj myšlienku dať šancu mladíkom, aby sa mohli zviditeľniť. Ďalej ju však rozvádzať nechcel, vraj to je hudba budúcnosti.