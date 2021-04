Prominentní manželia a nerozluční kolegovia Švajdovci: Korona ich rozdelila doma aj v práci

Koniec ich spoločného moderovania?! Zlatica Švajdová Puškárová (43) a Patrik Švajda (49) patria medzi najväčšie markizácke hviezdy.

Diváci boli zvyknutí, že sa im spoločne prihovárajú z Televíznych novín, ale pandémia im skočila do scenára a nielen pracovného. K zmene tak došlo nielen na televíznych obrazovkách, ale manželia museli kvôli koronavírusu riešiť aj inú nepríjemnú situáciu u seba doma. Zlatica a Patrik sú neodmysliteľnou súčasťou markizáckych Televíznych novín. Vo väčšine prípadov moderovali správy spoločne a tvorili tak zohranú dvojicu nielen v súkromí, ale aj v práci.

Diváci si však mohli všimnúť, že posledné obdobie to tak nie je. Prečo sa manželia na obrazovkách striedajú? „Robíme spolu ako dvojica, ale v tomto covidovom období sa to snažíme zmanažovať tak, aby sme neboli úplne spolu. Aby bol niekto s deťmi. Je to pre nás komplikované, keď vysielame dvaja, takže preto nás diváci nevidia spolu tak často,“ vysvetlila Novému Času Zlatica. Manželov tak pracovne rozdelila pandémia a s ňou spojené problémy, ktoré riešili aj v ich domácnosti.

„Obe deti máme doma. Leo od októbra nebol v škole, Adamko nechodí do škôlky, takže sme si to museli nastaviť tak, aby sme nenechali tú hlavnú ťarchu iba na rodičoch,“ hovorí Puškárová. Práve jej milovaní rodičia markizákom veľmi pomáhajú. „Veľmi som sa o nich bála, aby sa nenakazili. Oni boli úžasní a nechávali sme deti aj tam. Bez nich si to nevieme predstaviť. Už sú zaočkovaní, takže som pokojnejšia, ale bolo to náročné obdobie,“ hovorí Zlatica, ktorá nestráca povestný optimizmus.