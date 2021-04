Rušný týždeň v nemocnici Košice-Šaca: Telefonáty nemali konca, ľudí trápilo jediné

Situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je v nemocnici v košickej Šaci aktuálne stabilizovaná.

K pondelku je v nej hospitalizovaných 29 pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19, z toho 21 je na kyslíkovej liečbe, traja vyžadujú podporu umelej pľúcnej ventilácie a v piatich prípadoch ide o tzv. suspektné osoby. Informovala o tom Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.

Zdravotnícke zariadenie v Šaci eviduje 11 zamestnancov s potvrdeným ochorením a 15 v karanténe. Neprítomných z dôvodu práceneschopnosti alebo OČR je 37 pracovníkov. Počas uplynulého týždňa v mobilnom odbernom mieste nemocnice realizovali 294 PCR testov, z toho 32 pozitívnych, a 500 antigénových testov, ktoré odhalili pozitivitu v deviatich prípadoch.

Vo vakcinačnom centre nemocnice na poliklinike vo vstupnom areáli U. S. Steel k pondelku, teda mesiac od jeho otvorenia, zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 4 430 záujemcov. Počas uplynulého týždňa nemocnica zaznamenala zvýšený nápor volajúcich v súvislosti s poskytnutím informácií o termínoch druhého očkovania.

"Radi by sme verejnosť ubezpečili, že všetci, ktorí u nás podstúpili očkovanie prvou dávkou vakcíny, budú v našom vakcinačnom centre zaočkovaní aj druhou očkovacou látkou. Vzhľadom na to, že podanie druhej vakcíny je možné realizovať v rozmedzí od 28. do 41. dňa od prvého očkovania, záujemcovia nemusia mať obavy v prípade, že správu o pridelení termínu druhého očkovania nedostanú do mesiaca," uviedol námestník pre ambulantnú zložku nemocnice Maroš Varga. Urgovanie pridelenia termínu je podľa neho opodstatnené v prípade, ak klient nedostane potvrdzujúcu SMS správu ani po 35 dňoch. V takom prípade je potrebné kontaktovať call centrum Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Denná kapacita očkovacieho centra na poliklinike je v súčasnosti 250 ľudí. Vakcináciu realizujú látkou od konzorcia Pfizer/BioNTech každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 h. Záujemcovia o vakcináciu, ktorí spĺňajú aktuálne platné vekové kritériá, sa môžu zaregistrovať prostredníctvom webového formulára NCZI.