Bayern musí poriadne zabrať: Vypadne šampión už vo štvrťfinále, alebo PSG opäť zlyhá?

Ak chce Bayern Mníchov ešte pomýšľať na obhajobu titulu v Lige majstrov, musí v utorok v Paríži vyhrať o dva góly alebo streliť tri góly a vynútiť si minimálne predĺženie.

V takom prípade získa ešte len istotu postupu do semifinále. Pred necelým týždňom v Mníchove sa v prvom štvrťfinále zrodila nečakaná prehra Bavorov s francúzskym tímom Paríž Saint-Germain 2:3. Po nej je jasné, že nemecký, európsky aj svetový klubový šampión musí ísť v odvete na plný plyn.

"Ideme do Paríža zvíťaziť. Nič iné nás nezaujíma. Táto situácia by nemusela nastať, keby sme doma premieňali šance," uviedol francúzsky obranca Bayernu Mníchov Benjamin Pavard na klubovom webe. "Doma sme neboli takí efektívni a nebezpeční pred bránkou, ako zvyčajne bývame. Výsledok prvého zápasu však nič nemení na tom, že chceme postúpiť do semifinále," skonštatoval tréner Hansi Flick.

Isté je, že Flick stále nemôže rátať so zraneným kanonierom Robertom Lewandowským či šikovným krídelník Sergeom Gnabrym, ktorý je v izolácii s koronavírusom. Pozitívne pre Bavorov je, že do zápasového diania by sa už mohol vrátiť ľavý obranca Lucas Hernández, stredopoliar Leon Goretzka aj krídelník Kingsley Coman. "Tréner Flick veľmi potrebuje najmä zdravého Comana, ktorý sa zrejme zotaví zo sobotňajšieho zranenia kolena, ktoré utrpel v bundesligovom súboji proti Unionu Berlín. Práve Coman vlani gólom rozhodol finále Ligy majstrov medzi Bayernom a PSG," napísala agentúra AP.

Stopercentný zdravotný stav nehlási ani francúzsky šampión. V utorok zrejme nebude k dispozícii jeden z kľúčových obrancov a zároveň kapitán tímu Marquinhos, ktorý má zranený priťahovač na nohe. A tréner Mauricio Pochettino stále nevie, či bude mať v tíme stredopoliara Marca Verrattiho, ktorý mal koronavírus. A to isté platí aj o obrancovi Alessandrovi Florenzim. "Rozhodnutie ohľadne Marquinhosa si necháme až na zajtra. Možno bude k dispozícii, ale nie od začiatku zápasu. Ani u Florenziho a Verratiho zatiaľ nemáme istotu. Určite však nenastúpi Mauro Icardi," uviedol Mauricio Pochettino na predzápasovej tlačovej konferencii v Paríži.

Na otázku, či jeho tímu bude stačiť remíza, alebo bude hrať na víťazstvo, argentínsky kormidelník PSG odpovedal: "Bayern je stále šampión Ligy majstrov. Určite budú chcieť spôsobiť nám problémy. My zasa budeme chcieť hrať tak, aby sme mali čo najviac loptu pod kontrolou. Chceme, aby sa hralo podľa našich nôt. Áno, chceme aj v odvete zvíťaziť."

Druhá na utorok naplánovaná odveta štvrťfinále LM sa bude hrať v španielskej Seville, hoci proti sebe nastúpi anglický tím FC Chelsea a portugalský FC Porto. Aj prvý duel oboch tímov sa hral na rovnakom mieste, takže koronavírusové pravidlo o neutrálnom ihrisku bude férové pre obe strany. Chelsea získala v prvom zápase luxusný náskok 2:0. Futbalistom Porta bude v utorok určite chýbať chorý brankár Diogo Costa aj zranený obranca Iván Marcano. "Londýnsky tím urobil s nemeckým trénerom Thomasom Tuchelom veľký krok vpred, ale stále je v Premier League až na piatom mieste. Prípadné víťazstvo v Lige majstrov je možno jediná šanca pre tento tím ako sa predstaviť v elitnej európskej súťaži aj v budúcej sezóne," myslí si AP.