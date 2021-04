Vdovec Rychtář ostal zaskočený: Prekvapenie na mieste, kde sa Bartošová († 55) zabila

Minulý týždeň, 8. apríla, by česká speváčka Iveta Bartošová oslávila 55. narodeniny.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Tých sa však, bohužiaľ, nedožila. 29. apríla 2014 ukončila svoj život pod kolesami vlaku v pražskej Uhříněvsi. Denník Blesk pripomína, že samovraždu spáchala ako 48-ročná presne v deň narodenín svojho manžela Josefa Rychtářa. Denník Aha! píše, že vdovec stále smúti a každý mesiac 29-teho chodí na miesto nešťastia zapáliť sviečku.

Aj v deň speváčkiných nedožitých narodenín sa vybral k osudným koľajniciam. Tentoraz ho čakalo veľké prekvapenie. Drevený kríž, ktorý tam bol na Bartošovej pamiatku 7 rokov, niekto vymenil. Nahradil ho nový kovový so zlatou soškou Ježiša Krista. Drevený kríž dal na mieste nešťastia osadiť Rychtář pred siedmimi rokmi a ešte v marci tam stál. ,,Nezdalo sa mi, že je s ním niečo v neporiadku, ale je možné, že už bol za tie roky niekde nahnitý,“ zamýšľa sa.

Záhadou zatiaľ ostáva, kto kríž vymenil. Podľa Aha! to mohol byť niekto z Bartošovej fanklubu či bývalý ctiteľ a samozvaný ochranca Zdeněk Macura. Vylúčiť nie je možné ani Bartošovej syna Artura (24). Ten s vdovcom vzťahy neudržiava. ,,Arťo sa síce celých 7 rokov neozval, to ale neznamená, že mamu vymazal z pamäti. Nech je to kto chce, bol by som rád, keby sa prihlásil. Chcel by som mu poďakovať,“ vyjadril sa Rychtář.