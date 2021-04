Pellegrinimu a spol. sa pozdáva, čo chystá Ficov Smer: Pod toto sa podpíšeme

Nezaradení poslanci a členovia strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) sa podpíšu pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorú iniciuje Smer - sociálna demokracia (Smer-SD).

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini to potvrdil v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Pod schôdzu sa podľa jeho slov podpíšu najneskôr v utorok 13. apríla a predpokladá, že Smer-SD podpisy odnesie do podateľne do konca tohto týždňa. Mimoriadna schôdza by tak mohla byť budúci týždeň.

Smer-SD sa chce na mimoriadnej „COVID-19” schôdzi pýtať napríklad aj na to, kto nesie zodpovednosť za iné úmrtia či na nákup ruskej vakcíny Sputnik V. Pellegrini očakáva, že koalícia program schôdze nepodporí. Smer-SD chce v prípade neotvorenia schôdze ihneď podať návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Pellegrini považuje takúto schôdzu za predmetnú, keďže vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) ešte len predstúpi pred poslancov Národnej rady SR (NR SR) so žiadosťou o vyslovenie dôvery. „Tam vyjadríme, čo si o tejto vláde myslíme,” doplnil expremiér. Ako uviedol, schôdza by mala byť niekedy po 22. apríli.