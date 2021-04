Kórejský futbalista terčom rasizmu: Mourinho si po prehre podal Solskjaera

Kórejský futbalista Son Heung-min (28) sa stal terčom rasizmu po nedeľnom zápase Premier League s Manchestrom United. Mourinho si po prehre podal Solskjaera a vymenili si niekoľko uštipačných komentárov.

Útočník Tottenhamu Hotspur sa zaplietol do incidentu v prvom polčase, pre ktorý rozhodcovia neuznali gól Edinsona Cavaniho. Podľa nich totiž jeho zásahu predchádzal faul Scotta McTominaya na Sona.

Son otvoril skóre stretnutia, no domáci Tottenham vedenie neudržal a napokon prehral 1:3. Korejský futbalista sa po zápase údajne stal terčom rasistických urážok. „Ďalší zápas a opäť sa jeden z našich hráčov stal terčom rasizmu. Opäť sme to nahlásili a zvážime najvhodnejší ďalší postup," citovala agentúra AP stanovisko Tottenhamu.

Práve situácia z 34. minúty poriadne vyprovokovala oboch trénerov, ktorí po zápase nešetrili pikantnými vyjadreniami.

„Ak by môj syn zostal takto ležať tri minúty a potreboval na zdvihnutie pomoc desiatich spoluhráčov, nedostal by obed," reagoval nórsky kouč Ole Gunnar Solskjaer na počínanie hráča, ktorý už o štyri minúty otvoril skóre po pohotovom zakončení.

Mourinho sa k slovám trénerského kolegu vyjadril svojským spôsobom a na dôvažok ešte obvinil novinárov, že k nemu pristupujú inak ako k ostatným trénerom.

„Ak by som povedal na hráča A, B alebo C z iného mužstva, že ak by bol môj syn, nedostane dnes obed alebo čosi podobné, aká by bola vaša reakcia? Myslím si, že je naozaj smutné, že sa ma na to nepýtate. Je smutné, že nemáte morálnu čestnosť zachádzať so mnou ako s ostatnými.

Takže, čo sa tohto týka, len chcem podotknúť, že Sonny je veľmi šťastný, že jeho otec je lepšia osoba ako Ole. Pretože ja rozmýšľam ako otec, a ja som otec, ktorý vždy nakŕmi svoje deti bez ohľadu na to, čo urobia. Ak musíte kradnúť, aby ste nakŕmili svoje deti, tak kradnete," citovala Portugalčana agentúra AFP.