Japonský miliardár hľadá 8 ľudí na let okolo Mesiaca: Slovenka Michaela v užšom výbere, posadí sa vedľa Maezawu?

Japonský miliardár Jusaku Maezawa v marci spustil prihlasovací proces pre osem civilistov, s ktorými sa vydá na let okolo Mesiaca plánovaný na rok 2023. Zo zhruba milióna záujemcov z celého sveta do užšieho výberu postúpilo iba pár tisíc.

Jednou z nich je aj slovenská astrobiologička Michaela Musilová. Pre TASR uviedla, že jej hlavným cieľom ako členky posádky by bola popularizácia vedy a výskumu. "Misia programu dearMoon má byť let okolo Mesiaca ďalej, než kedy človek v minulosti letel. Prihlásila som sa, pretože sa mi páčil nápad Maezawu zobrať so sebou ľudí, ktorí sú kreatívni a chcú pomáhať ďalším ľuďom. Je to tak skvelá možnosť, ako sa zapojiť do nového typu vesmírnych misií, ktoré sú vedené cez súkromný sektor a nielen cez vesmírne agentúry, ako to bolo donedávna," povedala.

Maezawa (45) sa v roku 2018 prihlásil ako prvý pasažier, ktorý využije súkromný let okolo Mesiaca vesmírnou loďou americkej spoločnosti SpaceX.Ľudská posádka sa k Mesiacu vydá prvýkrát od poslednej misie Apollo v roku 1972.

Musilová uviedla, že ak by ju do posádky vybrali, na misiu by sa pokúsila zobrať aspoň jeden vedecký experiment. "Najradšej by som viedla astrobiologický výskum spojený s prežitím rôznych organizmov v extrémnom vesmírnom prostredí," vysvetlila s tým, že jej hlavným cieľom misie by bola popularizácia vedy, výskumu a všetkého spojeného s vesmírom. "Bolo by to v duchu hlavného cieľa programu dearMoon priniesť kreatívnych ľudí do vesmíru, ktorí zároveň chcú svoje skúsenosti zdieľať s ďalšími a pomôcť im. V rámci takýchto aktivít by som vytvorila rôzne druhy umenia vo vesmíre, písala by som články, nahrala rôzne vzdelávacie a umelecké videá," spresnila. Vo vesmíre by aj rada tancovala a spievala, keďže je to podľa nej niečo, čo "spája mnoho ľudí po celom svete".