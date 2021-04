Súd vysvetlil, prečo chce pre Jankovskú väzbu: Obavy z ďalšieho vydierania

Konanie bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej v kauze známej ako Fatima bolo premyslené, plánované a koordinované s viacerými osobami.

Ako uvádza portál Aktuality.sk, skonštatoval to pri rozhodnutí o jej väzobnom stíhaní Krajský súd v Trnave. Ak by podľa súdu nezostala vo väzbe, mohla by vyšetrovanie prípadu sťažiť.

Portál pripomína, že Monika Jankovská je obvinená z toho, že vydieraním spolu so svojím svatom Petrom V. donútila svedka Michala Vidu vypovedať vo svoj prospech. „Bývalá politička a niekdajšia sudkyňa sa tak podľa vyšetrovateľov snažila chrániť pred negatívnou publicitou alebo diskreditáciou,“ uvádza portál s tým, že ak by svedok Vida nevypovedal v prospech Moniky Jankovskej, hrozilo by mu väzenie v jeho vtedajšej daňovej kauze a nové vyfabrikované obvinenia zo strany Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Jeho krivú výpoveď mal zabezpečiť bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer. Podľa portálu sa súd pri rozhodovaní o väzbe riadil aj úvahou, že ak sa Monika Jankovská už raz uchýlila k vydieraniu vo vzťahu k iným osobám, tak existuje obava, že to urobí aj v prípade trestného stíhania, v ktorom je sama obvinená.

Aktuality.sk informujú, že Monika Jankovská je vzhľadom na zlý zdravotný stav stále vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Po opätovnom zadržaní sa totiž podľa svojho advokáta Petra Erdösa psychicky zrútila. Ak sa jej zdravotný stav nezlepší, advokát zváži žiadosť o prepustenie z väzby.