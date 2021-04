Roky netušila, čo je s ňou zle: Žena ukázala výstrih, ten detail si hneď všimnete

Počas puberty zažila šok. Namiesto oboch prsníkov rovnakej veľkosti, jej narástol len jeden.

Becca Butcher (23) z anglického Barnsley si počas puberty všimla, že jej rastie len pravý prsník. Až teraz zistila, že trpí vrodenou vadou, prezývanou poľský syndróm, ktorý spôsobuje nedostatočné vyvinutie hrudného svalu na jednej strane a niekedy aj kratšie prsty.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Becca dlho nemohla pochopiť, čo sa to s ňou deje. Lekári, ktorých navštevovala jej ako 15-ročnej hovorili, že je ešte len v puberte a stále sa vyvíja. Až vďaka internetu zistila, že trpí zriedkavým syndrómom, ktorý postihuje častejšie mužov. „Vrátila som sa k lekárovi a povedala som mu, že som narazila na poľský syndróm. Vraj o ňom nikdy nepočul," hovorí Becca. Podľa nej môže syndróm často zostať nezdiagnostikovaný, keď ho mnohí lekári nepoznajú.

Mladá žena odmieta plastickú operáciu. „Nechcem operáciu, chcem informácie o tom, prečo som taká, aká som. Nechcem to meniť, chcem vedieť, ako s tým žiť," vysvetľuje. „Nikto z nich nepovedal, že je to v poriadku, dá sa s tým žiť. Je to, akoby som bola pokazená a potrebovala som opraviť," hovorí tak, ako to cíti.

Becca zverejňuje príspevky o svojich skúsenostiach na internete a vybudovala si komunitu ľudí žijúcich s poľským syndrómom. "Myslela som si, že je to mužská záležitosť, takže som o tom s nikým nehovorila. Jedného dňa mi v hlave skrsla myšlienka, že tu musia byť ďalšie mladé dievčatá, ktoré sa cítia rovnako ako ja. Ak o tom budem hovoriť, budú vedieť, že nie sú jediné. Za posledných pár rokov dostávam každý týždeň novú správu od ľudí, ktorí majú rovnaký syndróm alebo majú dieťa, ktoré ho má a žiadajú o radu," dodáva žena, ktorá dúfa, že inšpiruje ďalšie ženy, aby hovorili o tomto zriedkavom stave, cituje ju metro.co.uk.

Becca má priateľa a hovorí, že je vďačná za to, že ju miluje takú, aká je.