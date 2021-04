Matka pochovala milovaného syna po tom, čo spáchal samovraždu: Po dvoch mesiacoch prišla ďalšia rana

V rodine 50-ročnej ženy si zobrali vlastný život dokopy už štyria ľudia. Poslední dvaja boli jej milovaní synovia, s ktorými sa musela rozlúčiť v rozmedzí len dvoch mesiacov.

Ako uvádza portál The Mirror, 28-ročný Dai Lane spáchal samovraždu iba pár hodín po tom, ako sa spolu s rodinou zabával a usmieval ako každý iný večer. Jeho mama Michelle French má so všetkými deťmi blízky vzťah a podľa jej slov vedela zakaždým rozpoznať, keď ich niečo trápilo. David mal v tomto období prekonávať rozchod, no napriek tomu bol pred ostatnými pozitívne naladený. „S Davidom tu nebol žiadny náznak. Pár hodín predtým, ako sa to stalo, bol v poriadku. Pili sme, a dokonca hovoril o svojich plánoch,” uviedla zdrvená Michelle.

Daiove mŕtve telo objavil jeho mladší brat, iba 23-ročný James. Dva mesiace po tejto nešťastnej udalosti však rodinu zasiahla ďalšia tragédia. Mladší James sa odhodlal k rovnakému činu – siahol si na vlastný život. Chlapca odviezli do nemocnice, kde po niekoľkých dňoch zomrel. Michelle s rodinou si teda zažili v krátkom čase rovno dva pohreby ich milovaných chlapcov, ktorí mali pred sebou celý život.

„Ak mal James ťažké obdobie, veľmi dobre to skrýval. Prosila som ho. Povedala som mu, prosím, choď sa s niekým porozprávať, aj keď to má byť len preto, aby sa ti uľavilo,” vysvetlila. Najväčšou oporou pre Michelle sú v tejto chvíli jej ďalší traja synovia a dve dcéry. Drobnou útechou bolo pre ňu aj zistenie, že orgány jej syna Jamesona transplantovali ďalším trom pacientom, ktorým možno zachránili život. Jeden z nich jej dokonca napísal list, v ktorom ju informoval o tom, ako sa má.

Od tohto obrovského nešťastia sa Michelle snaží verejne rozprávať o problémoch spojených s duševným zdravím, s ktorými nebojujú len ženy, ale aj muži. „Muži sú rovnako citliví ako ženy a menej sa na nich myslí,” uviedla. „Štyria ľudia v mojej rodine spáchali samovraždu. Pokiaľ ide o duševné zdravie, niečo sa naozaj musí radikálne zmeniť. Ovplyvňuje to nás všetkých. Je ticho, ľudia trpia a to je nesprávne,” dodala Michelle.