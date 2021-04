Čína zvažuje odvážne riešenie: Týmto krokom chce zvýšiť účinnosť vakcín!

Čína zvažuje, že namieša vakcíny proti covidu-19 od rôznych výrobcov, aby zvýšila ich účinnosť.

Tie čínske za zahraničnými vrátane tých od firiem Pfizer a Moderna zaostávajú, aj keď sa dajú ľahšie skladovať. S odkazom na riaditeľa čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb o tom informovala agentúra Reuters. Zatiaľ dostupné vakcíny "nemajú príliš vysokú úroveň ochrany," povedal na nedeľnej tlačovej konferencii v meste Čcheng-tu šéf centra Kao Fu. Dodal, že je zvažované očkovanie vakcínami rôzneho typu. Za riešenie problému účinnosti označil aj "optimalizáciu" očkovacieho procesu. Navrhne preto zmenu počtu dávok a dĺžky obdobia medzi ich podaním.

Čína zatiaľ vyvinula a schválila štyri vakcíny proti covidu-19. Podľa vysoko postaveného úradníka ich krajiny do konca roka pravdepodobne vyrobí tri miliardy. Očkovacia látka firmy Sinovac vykázala pri klinických testoch v Brazílii účinnosť mierne nad 50 percent. Iná štúdia v Turecku zaznamenala účinnosť 83,5 percenta. Na účinnosť dvoch očkovacích látok od firmy Sinopharm podrobnosti zverejnené neboli, firma sama uvádza, že je to 79,4 a 72,5 percenta.

Čína vyváža milióny svojich vakcín do zahraničia. Čínske štátne médiá a úradníci ich odhodlane bránia a spochybňujú bezpečnosť a logistiku iných vakcín, pripomínajú médiá. Čína bola prvou krajinou, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 začiatkom minulého roka zasiahol. Čínske úrady by chceli do júna naočkovať 40 percent populácie. Doteraz ale najľudnatejšia krajina sveta s takmer 1,4 miliardy obyvateľov aplikovala "iba" 140 miliónov dávok, pričom väčšina vakcín sa podáva v dvoch dávkach.