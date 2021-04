Francúzi musia prosiť o vlastnú smrť v Belgicku: Na prijatie zákona o eutanázii nemali ich poslanci dostatok času

Poslanci francúzskeho parlamentu nerozhodli v poradí už o jedenástom návrhu zákona o eutanázii a túto otázku vo štvrtok večer preniesli na plecia vlády.

Uviedol to v piatok francúzsky denník La Croix. Belgická televízna stanica RTBF v tejto súvislosti upozornila, že mnoho ťažko chorých Francúzov sa o túto možnosť uchádza v Belgicku, kde je táto možnosť legálna. Francúzsky návrh zákona o ukončení života za asistencie lekárov nebol prijatý pre nedostatok času, čo sa však očakávalo, pretože jeho oponenti, predovšetkým konzervatívni poslanci, predložili vyše 3000 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré zablokovali a znemožnili hlasovanie.

Rozhodnutie je teraz na pleciach vlády, upozornil La Croix. Preskúmanie celého textu návrhu zákona nebolo možné, bol však prijatý článok 1, ktorý stanovuje, že "lekársku pomoc pri umieraní môže požadovať ktorákoľvek plnoletá osoba", ktorá dokáže rozhodovať sama za seba, ak je v pokročilej alebo terminálnej fáze choroby, čo jej spôsobuje fyzické alebo psychologické utrpenie, ktoré sa nedá zmierniť alebo ktoré dotknutá osoba považuje za neúnosné.

Aby bolo možné o tomto článku pokračovať parlamentnou cestou, musí sa návrh zákona opätovne zaradiť do pracovného programu národného zhromaždenia. RTBF v tejto súvislosti uviedla, že existujú údaje, podľa ktorých sa vo Francúzsku ročne vykoná približne 4000 nelegálnych eutanáznych zákrokov, a pripomenula, že 80 až 90 percent Francúzov je za legalizáciu "práva na dôstojnú smrť".

Mnoho nevyliečiteľne chorých francúzskych občanov sa preto so žiadosťou o eutanáziu obracia na Belgicko, kde je táto možnosť zákonom povolená. Túto skutočnosť pre RTBF potvrdil bruselský lekár Yves de Locht. Upozornil, že mnoho Francúzov trpiacich veľkými bolesťami sa obracia na belgických lekárov, pretože v rodnom Francúzsku im je odopieraná možnosť eutanázie.

"Sú medzi nimi veľmi vážne žiadosti, ktoré spĺňajú zákonné podmienky - Charcotova-Marieova-Toothova choroba, Parkinsonova choroba, rakovina v pokročilom štádiu," opísal situáciu de Locht. Predsedníčka Združenia pre právo na dôstojnú smrť Jacqueline Herremanssová pre RTBF uviedla, že by bolo "neľudské" nevypočuť určité žiadosti. Zároveň však priznala, že ak by belgické úrady brali do úvahy všetky požiadavky, ktoré prichádzajú zo zahraničia, bolo by nemožné ich zvládnuť.

"Z dôvodu vysokého prílivu žiadostí ich množstvo belgických nemocníc odmieta," vysvetlila Herremanssová. V rámci členských krajín EÚ a vôbec v Európe sa Španielsko v marci tohto roku stalo štvrtou krajinou, ktorá povolila legálny výkon eutanázie - po Belgicku, Holandsku a Luxembursku.