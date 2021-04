V Prahe zasahovali pri požiari bytu hasiči aj vrtuľník: Zranilo sa 14 ľudí, medzi ktorými boli aj malé deti

Po požiari bytu v dome na Černokosteleckej ulici v Prahe 10 bolo zranených 14 ľudí, z toho šesť detí vo veku od jedného do siedmich rokov.

Desať z nich záchranári previezli do nemocníc, z ktorých dvaja sú vo vážnom stave, sedem utrpelo stredne závažné poranenia a jedna osoba ľahké zranenie. ČTK to povedala hovorkyňa záchranárov Jana Poštová. Podľa hovorcu hasičov Martina Kavky horelo vybavenie bytu v jednej miestnosti v byte na treťom poschodí. Požiar hasiči dostali rýchlo pod kontrolu, uhasili ho zhruba za 15 minút po príchode, povedal ČTK hovorca.

"Do tejto chvíle prešlo našimi rukami 14 osôb. Z toho 3 nebolo nutné transportovať do ZZ, 1 žena podpísala negatívny reverz a 10 osôb sme previezli do nemocníc. Dve z nich boli vo vážnom zdravotnom stave, 7 utrpelo stredne závažné a 4 ľahké poranenia," napísala Poštová na Twitteri. ČTK potom povedala, že medzi zranenými je šesť detí vo veku od jedného do siedmich rokov. Záchranári aktivovali traumatologický plán, ktorý sa vyhlasuje pri mimoriadnych udalostiach s väčším počtom postihnutých kvôli koordinácii záchranných prác. Na miesto bol vyslaný vrtuľník a tiež špeciálne vozidlo Atego pre mimoriadne situácie.

Hasiči mali udalosť hlásenú o 17:13, na miesto vyslali tri profesionálne a jednu dobrovoľnú jednotku. "Po príchode bolo zrejmé, že je v plnom rozsahu plamenným horením zasiahnutá jedna miestnosť bytu. Hasiči nasadili jeden vodný prúd vnútornou časťou budovy, zasahovala aj výšková technika," uviedol hovorca. ČTK povedal, že päť minút po príchode mali hasiči požiar pod kontrolou a za ďalších desať minút bolo uhasené.

Policajná hovorkyňa Violeta Siřišťová doplnila, že po oznámení dymu v jednom z bytov boli prví na mieste pražskí policajti. "Niekoľko osôb vyviedli z domu, ďalej upokojovali ľudí v oknách. Jedna osoba mala podľa našich informácií zliezť aj po bleskozvode," povedala ČTK Siřišťová. Vyšetrovatelia budú teraz zisťovať príčiny požiaru, podľa Kavky pripadá do úvahy technická porucha či nedbalosť. Škodu vyšetrovateľ vyčíslil na 300.000 korún.