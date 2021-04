Matovič na poste ministra financií rieši vakcíny a obchádza diplomatov: Nakladačka za cesty aj urážky vedcov!

Odišiel z čela vlády, no zostáva najvýraznejšou tvárou koalície.

Minister financií Igor Matovič (47) sa rozhodol na vlastnú päsť pokračovať v riešení vakcíny Sputnik V, čím rozdeľuje koalíciu aj odbornú verejnosť. Jeho cesty do Moskvy a Budapešti kritizuje slovenská diplomacia a ozval sa aj Biomedicínsky ústav SAV, odkiaľ žiadajú od Matoviča ospravedlnenie. Škandály okolo šéfa OĽaNO sa snaží žehliť premiér Eduard Heger (44). Dovoz neregistrovanej vakcíny Sputnik V na Slovensko stál Matoviča napokon kreslo šéfa vlády.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po tom, čo slovenský Štátny ústav pre kontrolu liekov (ŠÚKL) konštatoval, že nevedia odporučiť využitie ruskej vakcíny pre chýbajúcich 80 % potrebnej dokumentácie, sa Matovič rozhodol obísť slovenských expertov. Expremiér sa tak najskôr vybral do Moskvy, ktorá povedala, že máme vakcínu vrátiť naspäť a považuje stanovisko ŠÚKL za urážlivé. Ten totiž pri laboratórnom skúmaní prišiel aj na to, že Sputnik V sa líši od vakcíny, ktorú posudzovali v odbornej štúdii v magazíne Lancet a jednotlivé šarže sú rozdielne.

Cesta do Budapešti

Matovič sa tak v snahe zaštítiť odbornou autoritou dohodol s Maďarmi, kde sa ruskou vakcínou očkuje. Matovičove cesty kritizuje slovenská diplomacia na čele s ministrom Ivanom Korčokom, ktorého o tom vopred neinformoval. Problém nastal v tom, že Matovič obišiel slovenskú ambasádu, ktorú schválne nezobral na stretnutie o vakcínach.

„Pán podpredseda vlády sa rozhodol tak, že týchto diplomatov na toto stretnuie nezoberie, bol som tam s ním ja. Obávame sa, že ak by sme do Maďarska nešli spolu, ak by túto celú operáciu neriešil pán minister financií na základe svojich výborných priateľských vzťahov s premiérom Orbánom a ministrom zahraničných vecí Szijjártóom, že by sa táto operácia nepodarila,“ povedal poslanec OĽaNO György Gyimesi.

Korčok sa proti jeho vyjadreniam o tom, že slovenskí diplomati sabotujú výsledky, ostro ohradil. „Je to hrubé obviňovanie slovenskej diplomatickej služby. Namieste je otázka, o čom boli rokovania v Budapešti, na ktorých sa mohol zúčastniť poslanec trvale osočujúci slovenskú diplomaciu, a zároveň sa týchto rokovaní nesmel zúčastniť nikto zo slovenských diplomatov,“ vyhlásil Korčok.

Matovičove kroky počas víkendu žehlil premiér Heger. Povedal, že neúčasť našich diplomatov na rokovaní v Budapešti nebola adekvátna. „Zástupcovia slovenskej ambasády by mali byť vždy prítomní. Dostal som informáciu od Igora Matoviča, že tam bola spochybnená dôvera. To treba preveriť,“ povedal v Na telo. Matovičove vyjadrenia považuje za nešťastné aj minister obrany Jaroslav Naď. „Myslím si, že ďalšie zahraničnopolitické témy zo strany ministra financií už riešené nebudú,“ povedal Naď.

Idioti a količní partneri

Ešte väčší spor vyvolávajú vyjadrenia na adresu vedcov či už zo ŠÚKL, alebo zo SAV. Matovič zverejnil status po tom, čo Rusi žiadali Sput­nik V vrátiť, so slovami: „Gratulujem idioti.“ Heger tvrdí, že Matovič nenazýva „škaredými“ menami vedcov.

„Máme na Slovensku veľmi kvalitných vedcov a som rád, že máme takých špičkových odborníkov. Nebol by som prekvapený, keby tam bol podtón sporu, ktorý tam prebiehal predtým. Mocných nepriateľov, myslím si, že myslel koaličných partnerov,“ odpovedal Heger na otázku, koho myslel Matovič svojimi slovami o tom, že Sputnik V má na Slovensku mocných nepriateľov. „Matovič ponížil nielen vedcov a slovenské výskumné ústavy, nielen slovenskú diplomaciu, ale ponížil našu krajinu,“ skonštatoval Peter Pellegrini.