Prepísala dejiny! Veľkú národnú v Liverpoole vyhrala po prvý raz žena

Rachael Blackmorová (31) vyhrala ako prvá žena liverpoolskú Veľkú národnú.

Írska džokejka vyhrala 173. edíciu populárnej steeple-chase v sedle Minella Times po skvelom závere na posledných dvoch prekážkach. Zbúrala tak ďalšie tabu na najslávnejších dostihoch planéty.

„Ani tomu nemôžem uveriť. Bol úplne úžasný a skákal krásne. Snažila som sa vyčkávať do poslednej chvíle. Keď sme prešli cez poslednú prekážku a povzbudila som ho, tak hneď zabral,“ radovala sa v cieli 173. ročníku Blackmorová. „Necítim sa teraz ako muž alebo žena. Dokonca ani ako človek. Je to proste neuveriteľné,“ dodala. Ženám bol umožnený štart na Veľkej národnej po prvý raz až v roku 1975. Blackmorová dostihy dokončila iba ako dvadsiata žena v histórii.

1. Minella Times (džokejka Rachael Blackmorová)2. Balko de Flos (Aidan Coleman)3. Any Second Now (Mark Walsh)