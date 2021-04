Hokejový rekordér v slovenskom národnom tíme Graňák: Úprimné slová o reprezentácii

Táto sezóna nebude patriť medzi tie, na ktoré bude rád spomínať!

Reč je o skúsenom obrancovi Dominikovi Graňá-kovi (37), ktorý začal ročník v Karlových Varoch, ale dokončil ho v konkurenčnom Hradci Králové. Hoci už má po klubovej sezóne, chlapsky priznáva, že na národný tím a účasť na MS v lotyšskej Rige nemyslí. Necíti totiž potrebnú formu a nerád by zabral miesto iným hráčom!

Vicemajster sveta z roku 2012 Dominik Graňák posledné štyri roky pôsobí v českej extralige. Túto sezónu odštartoval v Karlových Varoch, ale napokon počas rozbehnutého ročníka zmenil dres. „Celá táto sezóna bola poznačená pandémiou koronavírusu, na tribúnach chýbali diváci a celé to bolo také nemastné-neslané. Navyše, v českej lige sa súťaž uzavrela, nikto teraz nevypadáva, preto niektoré kluby išli cestou omladenia kádra. A to bol aj dôvod, prečo som z Varov odišiel, navyše som mal v zmluve aj klauzulu, že ak bude iná ponuka, tak môžem ísť. Ozvali sa mi z Hradca, kde som už predtým pôsobil, a ročník som dohral tam,“ ozrejmil pre Nový Čas zmenu dresu obranca Graňák.

S Hradcom dokázal postúpiť do štvrťfinále, ale napokon o medailu si túto sezónu nezahrá. „Liberec bol nad naše sily, hral výborne a zaslúžene postúpil.“

Kariéru ešte neuzavrel

Dominik je rekordérom v počte štartov v slovenskej reprezentácii, kde ich má na konte už 194. Na otázku, či ho niekto z vedenia kontaktoval, aby sa zapojil do prípravy na májový šampionát v lotyšskej Rige, odvetil: „Nie, a chlapsky musím priznať, že som nad tým ani neuvažoval, keďže sezóna nebola ideálna. Necítim formu, že by som mal ísť do reprezentácie. Bolo by nefér zobrať miesto niekomu inému, kto má lepšiu formu,“ pokračoval hokejový džentlmen Graňák, ktorý však kariéru s dvojkrížom na hrudi neuzavrel. „Teraz si chcem oddýchnuť a pripraviť sa na novú sezónu. V klubovej kariére budem pokračovať v Česku, ale ešte nemôžem oznámiť meno tímu,“ dodal Dominik.