Paulíne sa na prestížnu univerzitu vyzbierali dobrí ľudia: Od Oxfordu ma už delí iba maturita

Svoj sen má na dosah! Paulíne Vicenovej (18) z Partizánskeho sa podarilo uspieť v konkurencii uchádzačov z celého sveta a ponúkli jej miesto na Oxfordskej univerzite.

Po brexite sa však poplatky vo Veľkej Británii pre európskych študentov rapídne zvýšili a tak nastala komplikácia v podobe nedostatku financií. Vďaka dobrým ľuďom sa Paulíne podarilo vyzbierať potrebné peniaze na prvý ročník. Od prijatia ju ale delí ešte jedna vec. Na to, aby sa Partizánčanka mohla vybrať študovať do Oxfordu, musela potrebnú sumu na štúdium preukázať do konca mája.

Ako prezradila Novému Času, študenti univerzity nemôžu počas školského roka pracovať, aby si zarobili na štúdium a nemôže sa ani veľmi spoliehať na štipendium. „Palgrave Brown štipendium je jediné, ktoré Oxford ponúka pre študentov zo strednej Európy. Je veľmi štedré, bohužiaľ, pokrýva však iba životné náklady 12 533 libier (14 436 €, pozn. red. ). O toto štipendium si podáva žiadosť veľmi veľa ľudí, a teda je veľmi neisté, či ho získam,“ vysvetlila Paulína. A hoci rodina robila, čo mohla a podporili ju takmer 7 000 eurami, do potrebnej sumy veľa chýbalo. Obrátila sa preto na Slovákov s prosbou o pomoc.

Začiatkom apríla nastal zlomový okamih a suma, ktorá sa objavila na transparentnom účte, prevýšila dokonca všetky Paulínine očakávania. Nadaná budúca vedkyňa neskrýva dojatie. „Podarilo sa vyzbierať všetky peniaze, ktoré potrebujem na prvý rok štúdia a aj skoro štvrtinu peňazí, ktoré sú potrebné na druhý rok štúdia. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli,“ prezradila.

dodala Paulína s tým, že naďalej pokračuje v zbierke na druhý, tretí a štvrtý rok v Oxforde. Nádejnú vedkyňu fascinuje nový druh liečby, tzv. epigenetika, ktorá má potenciál pomôcť pacientom trpiacim ochoreniami, ako sú napríklad rakovina či cukrovka, ale aj demencia. „Oxford vedie v tejto oblasti rozsiahly výskum,“ vysvetľuje stredoškoláčka z bratislavského Gymnázia Jura Hronca, ktorú tak teraz čaká už len jedna úloha - úspešne zmaturovať na 39 bodov.

Koľko stojí štúdium na Oxforde

Školné

1 rok - 29 460 libier (33 934 eur )

4 roky - 117 840 libier (135 739 eur)

Životné náklady

1 rok - 11 000 libier (12 670 eur )

4 roky - 44 000 libier (50 683 eur)

Spolu

1 rok - 40 460 libier (46 605 eur)

4 roky - 161 840 libier (186 423 eur)