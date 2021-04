Kedy sa to skončí? Modelka Fabušová po autonehode s Borisom Kollárom trpí: Naliehavá prosba!

Kedy sa to skončí?! Túto vetu si hovorí sexi modelka a misska Miroslava Fabušová (38).

Od osudnej nehody, keď v októbri minulého roka sedela v štátnej limuzíne s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (55) počas zákazu vychádzania, už prešlo pol roka. Brunetka je aj po takom dlhom čase odkázaná na pomoc iných a neustále bolesti jej poriadne strpčujú život. Termín operácie krčného stavca je v nedohľadne a do toho sa jej pridružili ďalšie komplikácie. Vyzerá to tak, že Fabušová si nemôže vydýchnuť!

Fabušová mala posledné obdobie poriadne namáhavé. Začalo sa to haváriou, keď štátna limuzína, v ktorej bola s Kollárom, skončila v jarku. Okamžitá hospitálizacia a vyšetrenia hovorili jasnou rečou - sexicu čaká dlhá cesta za uzdravením. „CT ukázalo, že štvrtý stavec bol zlomený a platničky medzi piatym a siedmym stavcom vysunuté. Operácia krčného stavca musí byť. Budú mi musieť robiť vštep z panvy a dávať ho do krku,“ vysvetlila pred časom Novému Času modelka.

Ani po šiestich mesiacoch nie je v poriadku a dokonca sa jej stav zhoršil. Najväčším kameňom úrazu je pre ňu totiž nevyhnutná operácia, ktorej sa ešte stále nedočkala a ktorá by mohla jej zdravotný stav o niečo zlepšiť. „Operácia sa odďaľuje pre pandémiu. Stále mám bolesti, je to veľmi nepríjemné. Niektorý deň sa zobudím a mám také hrozné stavy. Mravenčenie v hlave, tŕpnutie rúk. To sa stále opakuje,“ priznala najnovšie Miroslava. K doterajším problémom však pribudli ďalšie.

„Mala som zlomený stavec aj rebrá a aj pomliaždené koleno. Najprv si lekári mysleli, že kľúčna kosť je v poriadku. Ale nakoniec bola zlomená. Ako ide čas, ja nedokážem byť v golieri stále. Teraz mám vatový, je to veľmi nepríjemné taký dlhý čas to nosiť. Keď si to dám dole, tak mám migrény, je mi zle. Takže radšej sa to snažím nosiť čo najviac.“ Práve ťažkosti s kľúčnou kosťou ju poriadne vytrápia. „Kľúčnu kosť som nemala zafixovanú od nehody. Teraz ma to nejako dobieha. Ruka mi tŕpne, trasie sa mi. Všetko mi padá z ruky. Toľko tanierov a pohárov mi už popadalo,“ hovorí modelka, ktorá si uvedomuje, že to netreba podceňovať a návštevy odborníkov neodkladá.