Boris Kollár v kauze Sputnik V sfúkol Igora Matoviča: Toto ma mrzí!

Každá vakcína, ktorá je účinná, má podporu hnutia Sme rodina. Okolo ruskej vakcíny Sputnik V sa tak robí zbytočná "búrka v šerbli".

Najnovší prieskum Matoviča nepoteší: OĽaNO naďalej padá, aha, kto ďalší ho predbehol!

Kritika voči vedcom a slovenským odborným inštitúciám však nebola na mieste. Uviedol to predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Poslanec a šéf mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini je naopak presvedčený, že premiér by mal ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) pre vakcínu odvolať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Vakcín je veľmi málo a vážim si každú iniciatívu a podporujem v tomto Igora Matoviča. Mrzia ma ale jeho napádania vedcov, skôr by som sa im poďakoval, že neodišli do zahraničia. Ja Slovenskej akadémii vied (SAV) a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) plne dôverujem," uviedol Kollár. Dodal, že na koaličnej rade sa bude zaujímať o to, kto zmluvu o ruskej vakcíne podpísal. Sputnik V však nepovažuje za geopolitickú zbraň. "Som presvedčený, že keď začneme očkovať, Rusi dodajú aj zvyšné množstvo vakcín," skonštatoval Kollár. Uznal však, že ak by krajina objednala dostatočné zásoby iných vakcín, v súčasnosti by téma ruskej vakcíny na stole nebola.

Pellegrini sa zhodol s Kollárom v tom, že každá účinná vakcína má na Slovensku význam a keby bol premiérom tiež by ju doviezol. Odmietol však spôsob, ako k tomu došlo. "Igor Matovič ponížil nielen vedcov a slovenské výskumné ústavy, nielen slovenskú diplomaciu, ale ponížil našu krajinu," vymenoval Pellegrini. Zahraničná cesta Matoviča do Ruska by mala podľa neho význam len ak by bol priniesol chýbajúce dokumenty pre ŠÚKL. "Obávam sa, že tieto 'teátre' Matoviča mnohých odradia od očkovania ruskou vakcínou. Premiér by mal Matoviča odvolať," dodal Pellegrini.