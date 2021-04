Je to Hollywoodsky príbeh: Írka zbúrala najväčšie bariéry a zmenila históriu

Hollywoodsky príbeh na anglický alebo skôr írsky spôsob. Najväčšie prekážkové dostihy na svete Grand National na závodisku Aintree ovládla Írka Rachael Blackmoreová vôbec ako prvá žena v 173-ročnej histórii.

V sedle osemročného írskeho valacha Minella Times triumfovala na trati dlhej štyri a štvrť míle s náskokom šesť a pol dĺžky pred outsiderom Balko Des Flos s kurzom 100:1 a Any Second Now. Víťazka si odniesla prémiu 375 000 libier, v prepočte približne 435 000 eur.

Tridsaťjedenročná Blackmoreová zbúrala jednu z najsilnejších a najpevnejších bariér vo svete športu. Veľká národná steeplechase sa v anglickom prachu a blate jazdí od roku 1839 a až v roku 1975 povolili v Aintree neďaleko Liverpoolu súťažiť aj ženám. Blackmoreová bola iba dvadsiatou džokejkou v histórii, ktorá sa predstavila v legendárnom meraní síl na 7200 m ponad 30 prekážok. Dosiaľ najbližšie mala žena k triumfu v Aintree v roku 2012, keď Katie Walshová na koni Seabass skončila tretia.

"Je to také neuveriteľné, že mi odchádzajú slová. Necítim sa ako žena ani muž práve v tejto chvíli. A necítim sa ani ako človek. Spočiatku som si ani nevedela predstaviť, že budem súťažiť v týchto dostihoch a už vôbec nie, že raz sa moje ruky dotknú trofeje. Mám však odkaz pre všetkých mladých - nasledujte svoje sny, udržiavajte ich pri živote a jedného dňa sa vám splnia," uviedla v jednej z prvých emotívnych reakcií Blackmoreová. Až do roku 2021 najúspešnejšia ženy v Aintree na webe BBC Sport podotkla: "Takto sa píše história. Je to veľká vec, ale raz to už muselo prísť."

Tréner Henry de Bromhead na adresu víťazky rád poznamenal: "Sme radi, že ju máme. Je to čisté šťastie. Aj ona mala šťastie pre pri prekonávaní vysokých plotov, ale to k tomu patrí, lebo bola brilantná. Veľkú národnú sledujem od detstva a teraz toto... Naozaj sme šťastní ľudia."

Dcéra chovateľa dojníc a učiteľky v škole z írskeho mestečka Killenaule vyrastala na farme a jazdila na poníkoch. Nemala však klasickú jazdeckú výchovu, takže jej výsledky v dostihovom športe sú o to viac obdivuhodnejšie a inšpiratívnejšie. Profesionálnou džokejkou sa stala v roku 2015 a v sezóne 2019 vyhrala prvé dostihy na známom a prestížnom festivale v Cheltenhame. Teraz sa stala víťazkou najväčšieho prekážkového zápolenia 40 koní na svete. "Moje špeciálne poďakovanie patrí rodičom, ktorí ma prvýkrát vysadili na koňa a vodili po otvorenej krajine. Stále sa cítim ako to dieťa na poníkovi," vyhlásila nová šampiónka.

A ešte objasnenie významu prepojenia s Hollywoodom. V roku 1944 sa tam zrodil film "National Velvet" o 12-ročnom dievčati Velvet Brownovej, ktorú hrala legendárna Elizabeth Taylorová. A toto dievča sa sa na valachovi The Pie, ktorého vyhrala v tombole, rozhodla trénovať na najväčšie prekážkové dostihy na svete. A spolu aj zvíťazili. Napokon ju po víťazstve diskvalifikovali za to, že si dovolila byť džokejkou. "Toto víťazstvo je pre všetky dievčatá, ktoré sledovali film National Velvet! Ďakujeme ti Rachael Blackmore za to šťastie, že ťa máme," napísala na sociálnej sieti Twitter bývalá džokejka Hayley Turnerová.