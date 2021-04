Veľké trápenie Messiho proti Realu pokračuje, Koeman chcel pre svoj tím penaltu

Filigránsky kúsok Karima Benzemu a loptový biliard v podaní Toniho Kroosa.

Real Madrid strelil do polhodiny prvého polčasu do siete FC Barcelona dva góly a napokon po druhý raz v tejto sezóne ovládol španielske futbalové El Clásico 2:1 (2:0). Obhajca titulu v La Lige zdolal katalánsky veľkoklub dokonca tretíkrát za sebou, čo sa stalo prvýkrát od roku 1978. Real sa dostal na čelo tabuľky s rovnakým počtom bodov ako má mestský rival Atlético. Zverenci Diega Simeoneho majú k dobru nedeľňajší zápas na ihrisku Betisu Sevilla.

"Urobili sme si svoju prácu a tešíme sa zo zaslúženého víťazstva. Nebolo to však jednoduché, niektoré časti zápasu boli veľmi komplikované," vyhlásil tréner Realu Madrid Zinedine Zidane. "Sme na čele tabuľky, ale nič to nemení na to, že musíme vytrvať v tvrdej práci. Odteraz bude každý zápas ako naše finále," dodal charizmatický Francúz.

Argentínsky líder FC Barcelona Lionel Messi nestrelil gól už v siedmom El Clásicu za sebou. Zato Benzema opäť predviedol svoju extratriedu, keď si v 13. min nabehol na center Lucasa Vázquez k bližšej žrdi a pätičkou prekonal prekvapeného brankára Marca-Andrého Ter Stegena. Bol to 25. gól v podaní 33-ročného Francúza v 35. zápase v aktuálnej sezóne. O pätnásť minút už bolo 2:0. Lopta z priameho kopu Kroosa dvakrát nechytateľne zmenila smer po teči Jordiho Albu a Sergiňa Desta. Real mohol predčasne doraziť súpera tretím gólom v 35. min, ale strela Federica Valverdeho skončila na ľavej žrdi a následný pokus Lucasa zneškodnil Ter Stegen.

Už v úvode druhého polčasu mohol znížiť Messi. Lopta z jeho kopačky po rohovom kope pristála iba na vzdialenejšej žrdi bránky Madridčanov. Po hodine hry sa hostia predsa len dočkali, keď netradičný strelec Óscar Mingueza premenil na gól prihrávku Albu z krídelného priestoru. V samom závere nadstaveného času mohli Barcelončania aj vyrovnať, ale striedajúci Ilaix Moriba v hustom daždi iba opečiatkoval brvno bránky Thibauta Courtoisa. To už hrali domáci bez vylúčeného Casemira, ktorý videl v priebehu dvoch minút v závere dve žlté karty. Katalánci mali tradične vysoké držanie lopty (69%) a celkovo predviedli 18 streleckých pokusov. Napriek tomu prišli o sériu 19 zápasov bez prehry v La Lige, z toho šestnásť bolo víťazných.

"Môžeme byť právom nešťastní z tohto výsledku. V prvom polčase sme nehrali dobre, ale v druhom sme sa zlepšili a mohli dosiahnuť ďalšie góly. V závere sme mali zahrávať pokutový kop, neviem, prečo nezasiahol VAR," zhodnotil tréner FCB Ronald Koeman. "Víťazstvo v Clásicu je vždy výnimočné a najmä teraz, keď sú rozdiely medzi tímami na čele tabuľky také malé. Dnes to bolo pre nás také malé finále, ale stále je toho ešte veľa pred nami," zhodnotil obranca Realu Madrid Nacho Fernández. Práve tento hráč na pozícii stopéra spolu s Éderom Militaom nahradil skúsené zranené duo Sergio Ramos - Raphael Varane. "Snažili sme sa do konca. Takmer sme aj vyrovnali, ale nakoniec to nevyšlo. Teraz už nemáme osud vo vlastných rukách a v boji o titul sa musíme spoliehať na súperov, že zakopnú," vyhlásil stredopoliar FCB Sergi Roberto.

Denník Marca si všimol, že oba zápasy El Clásico v jednom súťažnom ročníku Real Madrid ovládol naposledy predtým ešte v sezóne 2007/2008 za krátkej éry trénera Bernda Schustera. A celkový stav súperenia najväčších dvoch rivalov v La Lige je 98-96 pre Real, 52 zápasov sa skončilo remízou. "Real v poslednom čase víťazí v El Clásico aj preto, že Lionel Messi neskóroval v týchto zápasoch už 599 minút. Gólové suchoty proti Realu tlačí pred sebou v paitich ligových a dvoch pohárových zápasoch," napísala Marca. Na doplnenie treba doda, že takmer 34-ročný Messi v slávnych zápasoch pod značkou El Clásico nastrieľal úctyhodných 26 gólov, viac ako ktokoľvek iný. Súboje proti Realu odštartoval ako 19-ročný ešte v roku 2007 a pri remíze 3:3 bol autorom hetriku.

FC Barcelona je po piatej prehre v tejto sezóne La Ligy tretí o bod za oboma madridskými rivalmi. Najbližšie čaká na zverencov Ronalda Koemana 17. apríla finále pohárovej súťaže Copa del Rey proti Athletic Bilbao. Hrať sa bude na Estadio de La Cartuja v Seville.