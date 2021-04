Boris Kollár plne dôveruje odborníkom: Jedna vec ho však obzvlášť mrzí

Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) bude podporovať každú vakcínu, ktorá príde na Slovensko.

Podľa neho by sa nemali vakcíny deliť na západné a východné vakcíny. Povedal to v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12. Podotkol, že podporuje snahu kohokoľvek, kto bude zabezpečovať nejaké vakcíny. Poďakoval sa aj predsedovi Slovenskej národnej strany (SNS), že sa angažoval pri nákupe vakcín Sputnik V.

Kollár zdôraznil, že „absolútne dôveruje Slovenskej akadémii vied (SAV), našim vedcov, Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)". Mrzí ho napádanie vedcov. Poďakoval sa im za to, že neodišli do zahraničia, ale svoje vedomosti zhodnocujú na Slovensku.

Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini súhlasil, že každá vakcína, ktorou sú Slováci ochotní sa očkovať, je na prospech veci. Tiež povedal, že Igor Matovič (OĽaNO) ako minister financií nemal čo robiť v Moskve ani Budapešti. Podľa neho prekročil svoje kompetencie a treba mu pripomenúť, že už nie je premiérom, „aj keď sa tak tvári". Keby on letel do Moskvy, podľa svojich slov by tam zobral aj šéfku ŠÚKLu a ministra zdravotníctva. „Doviezli by sme buď chýbajúce doklady alebo dôkaz, že vakcína je bezpečná," doplnil.

Šéf parlamentu nevie, kto podpísal zmluvu o Sputniku V. Chce sa na to pýtať na najbližšej koaličnej rade. Vakcíny, ktoré sú na Slovensku, tu podľa neho ostávajú.