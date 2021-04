Zeman udelí zosnulému Kellnerovi navyššie štátne vyznamenanie: Úprimný odkaz prezidenta

Prezident Miloš Zeman udelí Rád bieleho leva tragicky zosnulému väčšinovému vlastníkovi investičnej skupiny PPF Petrovi Kellnerovi.

Uviedol to dnes pre server Blesk.cz. Rad Bieleho leva je najvyšším štátnym vyznamenaním Českej republiky.

"Poznal som Petra Kellnera pomerne dobre, tykali sme si. A považoval som ho nielen za najúspešnejšieho českého podnikateľa, ale aj za človeka, ktorý prospel Českej republike, "povedal Zeman." Bude mi strašne ľúto, že to bude in memoriam, "doplnil k udeleniu vyznamenania. Kellnera označil za" hviezdu podnikania "a pripomenul, že Rád bieleho leva od neho dostali tiež Karel Gott ako hviezda českej hudby a exminister zdravotníctva Roman Prymula ako "najlepší epidemiológ, ktorý potlačil prvú vlnu epidémie".

Zeman uviedol, že si Kellnera vážil. "Rád som mu trochu pomáhal napríklad tým, že som ho vzal na cestu do Číny, a nikdy som za to od neho nič nechcel," povedal. "Jeho vplyv bol v biznise. Jeho vplyv v politike je značne preceňovaný. Raz mi ponúkol svoje súkromné ​​lietadlo na ceste z Číny, to je všetko, čo pre mňa urobil," dodal prezident s tým, že politické väzby s finančníkom nikdy nepreberala.

Päťdesiatšesťročný najbohatší Čech Kellner zahynul predminulú sobotu na Aljaške pri havárii vrtuľníka. Riaditeľ skupiny PPF pre vzťahy s verejným sektorom Vladimír Mlynár v piatok uviedol, že za nehodou zrejme nestála technická porucha, ale súhra nešťastných náhod, poveternostných a pristávacích podmienok.