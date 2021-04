Princ Charles prehovoril po bolestivých momentoch v rodine: Slová plné vďaky

Britský princ Charles sa poďakoval verejnosti za podporu kráľovskej rodiny po smrti jeho otca princa Filipa, ktorý zomrel v piatok vo veku 99 rokov.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Následník trónu zverejnil video, v ktorom uviedol, že ho dojalo, koľko ľudí zdieľa smútok s jeho rodinou.

"Môj drahý otec bol veľmi výnimočná osobnosť. Myslím si, že by ho takéto reakcie a dojemné slová, ktoré o ňom ľudia hovoria, prekvapili," povedal princ na záhrade domu v Highgrove. "Celá moja rodina je vám za to veľmi vďačná. Znamená to pre nás veľkú podporu v tomto obzvlášť smutnom čase," vyjadril sa.

Britské úrady požiadali verejnosť, aby sa nezhromažďovala pred kráľovskými budovami. Ľudia však naďalej prichádzajú a nechávajú pred Buckinghamským palácom či hradom Windsor kvety. Okrem uctenia si zosnulého princa chcú vyjadriť podporu a súcit s kráľovnou Alžbetou II..

Pohreb sa bude konať 17. apríla v Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor. Začiatok obradu naplánovali na 15:00 tamojšieho času (16:00 SELČ). Viac sme o tom informovali TU.