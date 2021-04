Zmena plánu: Dodávky vakcín Johnson & Johnson v USA klesnú, v čom je problém?

Americká spoločnosť Johnson & Johnson, ktorá je výrobcom očkovacích látok proti koronavírusu aplikovaných v jednej dávke, zredukuje na budúci týždeň svoje dodávky týchto vakcín v USA o 86 percent.

Dôvodom sú výrobné problémy v závode v meste Baltimore. Federálna vláda USA na budúci týždeň jednotlivým americkým štátom pridelila len 700-tisíc dávok vakcíny Johnson & Johnson. Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) ide o pokles z úrovne 4,9 milióna dávok v tomto týždni. Informuje o tom portál cnbc.com.

Firma Johnson & Johnson čaká na povolenie zo strany regulačných úradov na obnovenie výroby v závode v Baltimore, ktorý prevádzkuje biofarmaceutická spoločnosť Emergent BioSolutions Inc. Po povolení produkcie by firma Johnson & Johnson mohla dodávať až 8 miliónov dávok vakcíny každý týždeň. Povedal to koordinátor Bieleho domu pre boj proti pandémii ochorenia COVID-19 Jeff Zient. Firma Johnson & Johnson tak naďalej smeruje k tomu, že do konca mája dodá 100 miliónov dávok očkovacej látky.

Vakcína Johnson & Johnson je treťou očkovacou látkou proti koronavírusu schválenou v USA po vakcínach spoločností Pfizer a Moderna. Do piatka večera podľa údajov amerického CDC firma Johnson & Johnson v USA dodala takmer 15 miliónov dávok očkovacej látky.