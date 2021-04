Jakub Hromada zažíva najkrajšie obdobie v živote: Prírastok do rodiny

Futbalista Jakub Hromada (24) zažíva najkrajšie obdobie života.

V Európskej ligy si zahral nedávno proti Leicestru, Rangers či Arsenalu, svojimi výkonmi si vyslúžil premiérovú účasť v reprezentačnom A-tíme a darí sa mu aj v osobnom živote. Manželka Tereza mu porodila dcérku Sofinku. Stredopoliar pražskej Slavie to oznámail na sociálnej sieti. Hromada vstal v Slavii z popola: Po všetkých problémoch je to zadosťučinenie

"Sme rodina. Vitaj medzi nami, Sofinka. Najsilnejší, najemotívnejší a najúžasnejší moment v mojom živote! Ďakujem, za to, že si mi dala rodinu, za to ako si bojovala a za to, aká si úžasná! Milujem vás," odkázal slovenský futbalista manželke na sociálnej sieti.