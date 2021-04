Bývalý majordóm o princovi Philipovi († 99) a manželstve Charlesa s Dianou: Zarážajúce zistenie!

Manželstvo princeznej Diany († 36) a Charlesa bolo vo veľkých troskách. Avšak skutočne sa ho snažil zachrániť najmä princ Philip († 99).

Ako píše britský denník The Sun, podľa bývalého majordoma Paula Burella sa vojvoda z Edinburgu snažil zachrániť Charlesovo manželstvo s Dianou viac ako jeho syn. Dokonca aj zosnulá princezná ho nazývala "najdrahší otče". Na povrch vyšli tiež informácie, že to bol práve on, kto povzbudil Charlesa, aby požiadal Dianu o ruku.

Zosnulý princ Philip mal aj slúžiť ako ich manželský poradca. Žiaľ, jeden z najpopulárnejších párikov v dejinách britskej monarchie išiel od seba v roku 1992. Hoci vojvoda z Edinburghu mal s princeznou Dianou skvelé vzťahy, časom sa od nej vzdialil. Nepáčilo sa mu jej správanie, ktoré podľa neho poškodilo celú monarchiu.

Lenže princ Philip nikdy neprišiel o svoju ľudskú stránku. Po tom, čo tragicky zomrela obľúbená princezná Diana, si zobral pod svoje krídla malého Williama a jeho brata Harryho.

Vojvoda z Edinburgu sa časom zblížil aj so Sarah Ferguson, ktorá bola vydatá za jeho syna, princa Andrewa. Dvojica však išla od seba po tom, čo sa objavili fotografie Sarah s miliardárom Joshom Bryanom, ako si spoločne užívali pobyt na jachte. Princ Philip sa s ňou nestretol celých 26 rokov, ale narazili na seba na svadbe princeznej Eugenie a Jacka Brooksbanka.