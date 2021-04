Strabag zdolali aj do tretice: Volejbalistky Slávie získali devätnásty titul

Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava získali 19. majstrovský titul v extralige.

V treťom finále play off zdolali v sobotu doma Strabag VC Bilíkova Pezinok za 100 minút 3:1 aV marci vyhrali aj Slovenský pohár a na domácej scéne tak získali dvanástykrát v klubovej histórii cenné double.

Úvod stretnutia patril Strabagu, ktorý pri podaní Kohútovej viedol 5:0, za stavu 3:10 si vzal tréner Slávie Matušov druhý oddychový čas. Domáce sa z nevydareného začiatku rýchlo otriasli a postupne znížili na rozdiel dvoch bodov (11:13). Strabag si udržiaval mierny náskok, pred koncovkou ho zvýšil (20:15) a aj keď sa domáce ešte vrátili do hry (19:20), opäť sa im vzdialil (19:23) a tešil sa zo zisku prvého setu, k čomu mu "slávistky" pomohli až siedmimi pokazenými podaniami.

Druhý set bol vyrovnaný do stavu 8:8, následne prevzali iniciatívu domáce volejbalistky. Postupne zveľaďovali svoj náskok (15:11, 20:14) a napokon uspeli o desať bodov. Strabag nedokázal so zlepšujúcou sa Sláviou držať krok ani v treťom sete, v ktorom zaostával hneď od úvodu (2:9, 4:15) a dosiahol len desať bodov. Štvrtý set opäť ponúkol vyrovnanejší priebeh - Strabag viedol v úvode 5:3, domáce otočili na 8:5. Pezinčanky neskôr vyrovnali z 9:12 na 12:12, ale Slávii vzápätí dovolili odskočiť (18:12) a domáce už bez väčších problémov dokráčali k víťazstvu a majstrovskému titulu.

"Z titulu máme veľkú radosť. Sezóna bola veľmi ťažká, keď vidím prázdne tribúny, je mi veľmi smutno. Verím, že sa situácia čoskoro zlepší, na tribúny sa vrátia rodičia a mládežníci do hál. V prvom sete sa odzrkadlila trochu nervozita, súperovi sme pomohli k výhre v sete. Veril som však, že sa to zlomí. Dievčatá si uvedomovali, čím to bolo zapríčinené a dokázali sme to zmeniť.""Pocity teraz ani neviem opísať. Veľmi ďakujem všetkým dievčatám, ktoré k tomu prispeli. Bojovali sme počas celej sezóny a som veľmi hrdá na tento tím. Bol to môj veľký sen na začiatku sezóny, pomôcť získať double ako kapitánka a som veľmi šťastná, že sa nám to podarilo."

Simona Jelínková, smečiarka Slávie EU: "Prvý titul, to sú neopísateľné pocity, je to úžasné. Som rada, že nám to vyšlo a dotiahli sme to do úspešného konca. V prvom sete sme pokazili veľmi veľa podaní, vedeli sme teda, čo treba zmeniť a od druhého setu sme dominovali."

Eva Koseková, trénerka Strabagu: "Striebornú medailu hodnotím veľmi pozitívne. V tejto sezóne sme sa dosť dlho hľadali, ale v play off sa nám podarilo zahrať naozaj dobre. S účasťou vo finále som veľmi spokojná. V prvom sete sme tlačili podaním a Slávia spravila chyby, boli sme však výraznejšie slabšie v útoku, a to sa v ďalšom priebehu prejavilo."

"Boli sme trochu nervózne z toho, že to bola naša posledná šanca. Prvý set nás mal nakopnúť, ale nepodarilo sa. Slávia dnes vynikajúco útočila a bránila, my sme, naopak, v útoku zlyhali. Striebro je určite úspech, Pezinok nebol nikdy vo finále. Semifinálový postup cez UKF Nitra nás povzbudil; verili sme, že by sme mohli uhrať aj vo finále niečo viac, ale nevyšlo to."tretí zápas finále play off extraligy volejbalistiek:100 minút, rozhodovali: Královič, Schimpl: Bruna 0, Šepeľová 16, Körmendyová 4, Doluda 13, Jelínková 10, Raquel 10, libero Magdinová (Hašková 0, A. Fričová 0, Ella Erteltová 2, Páneková 1). Tréner: M. Matušov.: Kohútová 2, A. Trachová 2, Tereza Hrušecká 4, Písečná 6, Soriová 5, Smiešková 5, libero Jančová (Sedláčková 0, T. Kerpčarová 1, V. Kováčová 4, Kucserová 1). Trénerka: E. Koseková./konečný stav série 3:0, Slávia EU získala titul/19 - Slávia Bratislava (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021)3 - Senica (2005, 2006, 2007), Doprastav Bratislava (2009, 2012, 2014)2 - Žilina (1996, 1997)1 - Strabag Bratislava (2018)Pozn.: V roku 2020 titul neudelili, sezóna bola predčasne ukončená pre koronavírus.