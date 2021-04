Pohreb vojvodu z Edinburghu († 99) obmedzujú protipandemické nariadenia: Posledné zbohom len od najbližšej rodiny

Kráľovná prežíva obrovský smútok. Po 73 rokoch prišla o svoju milovanú polovičku.

Princ Philip († 99) naposledy vydýchol v piatok ráno. Správa o jeho úmrtí zasiahla celý svet. Spojené kráľovstvo smúti za oddaným tieňom Alžbety II. (94). Zronená panovníčka má teraz pred sebou ťažkú úlohu. Očakáva sa, že v sobotu povie zbohom jedinému mužovi svojho života. Smútočný obrad sa bude konať na hrade Windsor v Kaplnke sv. Juraja. Rozlúčiť sa s ním bude môcť namiesto plánovaných 800 smútiacich iba 30 jeho najbližších.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Splnia mu posledné prianie. Zosnulý princ Philip nikdy nechcel veľký pohreb, hoci by sa u muža po boku najdlhšie vládnucej panovníčky očakával obrad so všetkým, čo k tomu patrí. Jeho snom však bol kráľovský obradný pohreb. Presne taký, aký mala kráľovná Alžbeta, matka súčasnej panovníčky. Paradoxne, pandémia, ktorá zasiahla celý svet, prispela k tomu, že sa jeho túžba naplní. Alžbeta II., ktorá začala s 8-dňovým smútkom, viedla v piatok do neskorých večerných hodín rokovania o tom, ako prebehne ceremoniál. Do úvahy sa musia brať najmä prísne protipandemické opatrenia. Práve tie sa podpísali na zozname pozvaných smútiacich.

Vojvoda z Edinburghu bol medzi známymi mimoriadne obľúbený. Pôvodne sa na jeho rozlúčkovom obrade malo zúčastniť až 800 osôb. Šlo o ľudí z Philipových vojenských čias a charít, v ktorých sa angažoval. Rovnako tak aj o viacero jeho priateľov a spoločníkov z krajín, kde je hlavou kráľovná. Nateraz však musela panovníčka všetkých týchto ľudí vyškrtnúť zo zoznamu. Prísne nariadenia jej umožňujú pozvať iba 30 najbližších z kruhu kráľovskej rodiny. Konečný zoznam hostí by mali zverejniť v priebehu nasledujúcich dní. Jednoznačne sa očakáva prítomnosť najstarších členov rodiny a britského premiéra Borisa Johnsona (56).