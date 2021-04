Čaká sa na posledného semifinalistu: Vynútia si vojaci siedmy zápas?

Prvý mečbal nevyužili! Hokejisti Michaloviec mohli v piatok skompletizovať štvoricu semifinalistov, ale zatiaľ sa tak nestalo. Líšky totiž na domácom ľade nezvládli piate štvrťfinále s Trenčínom a po prehre 1:3 vedú v sérii už iba 3:2. V nedeľu bitka pokračuje o 18.00 h pod hradom Matúša Čáka.

Zatiaľ čo Poprad, Zvolen i Slovan už majú účasť medzi štvoricou najlepších vo vrecku, meno posledného semifinalistu nie je stále známe. Séria medzi Michalovcami a Trenčínom sa môže pokojne natiahnuť až na sedem duelov, ale to by museli dnes Trenčania na svojom ľade vyhrať a vyrovnať stav zápasov na 3:3. Doposiaľ v tejto bitke veľmi neplatí pravidlo - môj dom, môj hrad, pretože doma iba raz zvíťazili Michalovce. „Urobíme všetko preto, aby sme doma vyhrali a vrátili sa do Michaloviec na rozhodujúci zápas,“ znie jasný odkaz z kabíny trenčianskych hráčov, ktorí v piatom súboji predviedli koncentrovaný výkon.

„Mali sme dobrý vstup do zápasu, boli sme aktívni a ujali sme sa aj vedenia. Kľúčová bola druhá tretina, v ktorej sme hrali jednoducho v obrannom pásme a nedovolili sme Michalovciam zatlačiť nás. Tretí gól nás mentálne upokojil a pri šanciach súpera nás podržal aj brankár Karjalainen,“ zhodnotil piatkový duel kouč Dukly Ján Pardavý.

Michalovčania síce prvý mečbal premárnili, ale dnes majú v Trenčíne šancu premeniť ďalší. „Nedokázali sme prekonať defenzívu súpera, jeden gól je veľmi málo. To bol hlavný dôvod, prečo sme dnes prehrali. Verím, že do budúceho zápasu sa to zlepší,“ zaželal si fínsky tréner Michaloviec Tomek Valtonen.