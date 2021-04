Slovensku rastie ďalší hokejový talent: Začínal u Cígera, teraz sa teší z titulu vo Fínsku

RAUMA - Rastie nám nový talent! Iba 17-ročný útočník Libor Nemec sa stal v piatok čerstvým majstrom fínskej juniorskej ligy do 20 rokov s tímom Lukko Rauma. Výborné výkony rodáka z Bardejova si všimol už aj kouč národného tímu Róbert Petrovický, ktorý ho premiérovo povolal na budúcotýždňový dvojzápas proti rovesníkom z Česka!

Zaujímavosťou je, že talentovaný útočník Libor Nemec hokejovo vyrastal v bratislavskej akadémii Zdena Cígera. „U trénera Cígera som bol takmer deväť rokov a musím povedať, že to bol skvelý projekt a dal mi z hokejovej i ľudskej stránky veľmi veľa,“ povedal na úvod pre Nový Čas Libor, ktorý od minulého leta pôsobí vo fínskej organizácii Lukko Rauma.

„Predtým som dva roky hrával juniorské súťaže vo Švédsku a vlani som prestúpil do Fínska. Musím povedať, že obe severské mládežnícke ligy sú kvalitné, zázemie je výborné, takže si nemôžem sťažovať,“ pokračoval mladý útočník, ktorý v piatok získal s Lukko Rauma majstrovský titul medzi juniormi. „Je to skvelý pocit, a hlavne som vďačný trénerom, že mi dali ako 17-ročnému šancu vo výbere 20-ročných. Predsa je to už iný level a som rád, že som nesklamal a presadil sa.“

Prioritou je Fínsko

Nie je vylúčené, že už v lete môžu Nemca draftovať aj kluby z NHL. „Šanca tam je, dám sa prekvapiť. Ale mojou prioritou je zatiaľ zotrvať vo Fínsku, mám tu ešte dva roky kontrakt. Ak by ma draftovali do NHL, tak potom to budem riešiť,“ pousmial sa Libor, ktorý sa vo fínskom klube stretol aj s dvomi staršími krajanmi - Pavlom Skalickým a Kristiánom Pospíšilom, ktorí obliekajú dres seniorského tímu Lukko. „V úvode sezóny sme boli spolu často, ale potom im pre koronu vedenie zakázalo stretávať sa. Možno si v budúcom ročníku spolu zahráme za mužov, čo by bolo výborne. Je to však iba na mne, aby som napredoval.“

Výborné výkony Libora, ktorý bol kapitánom tímu do 17 rokov, si už všimol aj kouč reprezentácie do 20 rokov Robo Petrovický. „Dostal som premiérovú pozvánku do tímu, ktorý má od utorka kemp v Piešťanoch a v rámci neho odohráme aj dva zápasy s Českom. Už sa veľmi teším,“ dodal.