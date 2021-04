Hostia si na procedúry budú musieť počkať: Legendárne Kúpele Sliač zatvorili pre pandémiu

Vytúžený relax či potrebnú procedúru si budú musieť vychutnať o niečo neskôr! Kúpele Sliač (okr. Zvolen) sa rozhodli pre rázny krok a prerušili prevádzku.

Dobrou správou pre hostí je, že im nevznikne škoda a o naplánovaný pobyt neprídu. Vedenie sa k tomuto ráznemu kroku rozhodlo pre pandémiu. Zatvorené by mali byť len mesiac.

Kúpele sú slovenským, európskym aj svetovým unikátom. Ich termálna voda priaznivo pôsobí na obehovú sústavu, na srdce a cievy pacientov, ako aj na tráviace ťažkosti a problémy spojené so ženskými ochoreniami. No služby a blahodarné účinky rôznych prameňov však na chvílu nebude nikto využívať. „Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie v našej krajine a narastajúceho dopytu zo strany kúpeľných hostí o presun kúpeľnej liečby z mesiaca apríl na letné mesiace prerušujeme prevádzku Kúpeľov Sliač od 1. apríla do 3. mája,“ informovali kúpele s tým, že v prípade ak majú hostia rezerváciu v mesiaci apríl, budú kontaktovaní a ponúknu im nový termín za rovnakých podmienok. „Pevne dúfame, že od mája už budeme môcť opätovne realizovať aj pobyty pre samoplatcov a prispievať tak k zlepšovaniu zdravotného stavu všetkých, ktorým na svojom zdraví záleží,“ doplnili na svojej webovej stránke. Sliač sa stal vyhľadávaným centrom kúpeľníctva predovšetkým vďaka unikátnym liečivým účinkom termálnej vody. Na Sliači totiž vyvierajú pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom oxidu uhličitého. Vo svete sú známe ešte ďalšie tri takéto pramene.

Osobnosti v kúpeľoch

V Kúpeľoch Sliač sa v priebehu rokov liečilo a doliečovalo mnoho významných osobností. Mnohí z tých, ktorí Kúpele Sliač navštívili, tu istý čas pôsobili. Pravidelným hosťom bol slovenský hudobný skladateľ Ján Cikker. Z vďaky za vyliečenie venoval sliačskym kúpeľom operu Mister Scrooge. Česká spisovateľka a zberateľka ľudovej slovesnosti Božena Němcová získala podľa povery počas liečenia v sliačskych kúpeľoch námet pre svoju rozprávku Soľ nad zlato. Medzi ďalšie významné osobnosti patrili aj uhorský panovník Matej Korvín, básnici Ján Kollár, Andrej Sládkovič, P. O. Hviezdoslav, spisovateľky Terézia Vansová, B. S. Timrava, E. M. Šoltésová, Štefánia Pártošová, spisovatelia Ján Smrek, Janko Jesenský či J. C. Hronský, český komik Vlasta Burian, prvý prezident ČSR T. G. Masaryk, politik a diplomat Edvard Beneš, maliari a ilustrátori Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Martin Benka či herec Július Pántik a mnohí ďalší.

Jedinečné miesto

V Kúpeľoch Sliač vyvierajú minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom oxidu uhličitého. Izotermická teplota 33,2°C, a maximálna koncentrácia CO2 robia kúpele takým jedinečným miestom, že pacienti pociťujú priaznivé účinky už počas pobytu.