Matovič to schytáva z každej strany, jeho prešľapy žehlí premiér Heger: Diplomatická vojna pre Sputnik!

Zahraničná politika Igora Matoviča (47) spôsobuje ďalšie napätie v koalícii. Celé sa to deje len týždeň po tom, ako vznikla staronová vláda, no šéf OĽaNO sa aj v pozícii ministra financií rozhodol riešiť najmä vakcínu Sputnik V.

Jeho náhla cesta do Ruska a do Maďarska spustila vlnu nevôle na ministerstve zahraničných vecí, ktoré o tom informoval náš veľvyslanec. Akoby to nestačilo, poslanec OĽaNO György Gyimesi (40) obivnil našich diplomatov zo sabotovania záujmov Slovenska.

Matovič po návšteve Maďarska oznámil, že sa s tamojšími predstaviteľmi dohodol na testovaní Sputnika V v ich laboratóriách. Tvrdí, že slovenský ŠÚKL mesiac skúmal vakcínu v laboratóriach, ktoré nemajú potrebnú certifikáciu. Keďže zmluva s Rusmi je tajná, slovenskí experti nevedeli, že posudok sa môže podľa Rusov robiť len v tzv. OMCL laboratóriách. Náš liekový úrad sa bráni aj tým, že oslovili 30 zahraničných laboratórií, ktoré im nevyhoveli a spolu so SAV konali hlavne na základe zmluvy, ktorú s nimi uzatvoril exminister zdravotníctva Marek Krajčí.

Prečo teda vláda zazmluvnila slovenskú inštitúciu, keď od začiatku hovorili, že nemajú kapacity na komplexné testovanie vakcín? „Musíme vyhodnotiť, či došlo k závažnej chybe. Ak bola, tak musíme zistiť, kto ju urobil,“ vysvetľoval premiér Heger v Sobotných dialógoch.

Paradoxné je, že laboratórne testy Sputnika na Slovensku dopadli dobre. Výhrada ŠÚKL bola k tomu, že na Slovensko neprišla rovnaká vakcína, ako bola prezentovaná v odbornom magazíne Lancet, kde hodnotili jej účinnosť. ŠÚKL vakcínu nevie odporučiť na základe toho, že chýba 80 % dokumentácie od ruského výrobcu.

Zaujímavo tiež vyznieva situácia, že exminister Krajčí vydal výnimku na očkovanie Sputnikom V už pred mesiacom. Spravil tak preto, lebo neprešiel štandardným registračným procesom v Európskej liekovej agentúre, ako ostatné vakcíny. Heger vysvetľuje, že sa ním neočkuje preto, lebo čakajú na tzv. prepustenie šarže a to chcú práve od Maďarov. Matovič mal podľa Hegera mandát na rokovanie o ruskej vakcíne. Podľa premiéra to bol pragmatický krok, keďže sa poznal s hlavnými aktérmi v Rusku aj Maďarsku.

Akčný Gyimesi

V piatok večer po návrate našej delegácie z Budapešti sa však objavil iný problém. Poslanec OĽaNO György Gyimesi, ktorý už v minulosti kritizoval predstaviteľov slovenského ministerstva zahraničia, bol súčasťou skupinky, ktorá spolu s Matovičom rokovala s maďarským premiérom a ministrom zahraničných vecí.

Gyimesi prekvapil rozhovorom v Markíze, kde otvorene povedal, že v Maďarsku budú robiť presne to, čo mal spraviť náš ŠÚKL. Prečo nebol na stretnutí niekto zo slovenských diplomatov? „Igor Matovič sa rozhodol tak, že týchto diplomatov na toto stretnutie nezoberie, bol som tam s ním ja. Obávame sa, že ak by sme do Maďarska nešli spolu, ak by túto celú operáciu neriešil pán minister financií na základe svojich výborných priateľských vzťahov s premiérom Orbánom a ministrom zahraničných vecí Szijártom, že by sa táto operácia nepodarila,“ dodal Gyimesi.

Proti tomuto sa okamžite ozval minister Ivan Korčok. „Dôrazne sa ohradzujem proti tvrdeniam poslanca G. Gyimesiho, podľa ktorého bola neúčasť zástupcu slovenského veľvyslanectva na dnešnom rokovaní ministra financií v Budapešti predpokladom úspechu rokovaní s maďarskou stranou. Je to hrubé obviňovanie slovenskej diplomatickej služby. Namieste je otázka, o čom boli rokovania v Budapešti, na ktorých sa mohol zúčastniť poslanec trvale osočujúci slovenskú diplomaciu a zároveň sa týchto rokovaní nesmel zúčastniť nikto zo slovenských diplomatov,“ vyhlásil Korčok s tým, že vylúčenie diplomatov zo strany Matoviča bol krajne netradičný postup.