Chorvátsko nechce prísť o ďalšiu dovolenkovú sezónu: Podnikli rázny krok, toto bude absolútna priorita

Chorvátsko chce ešte pred letnou sezónou urýchlene zaočkovať zamestnancov v oblasti cestovného ruchu.

V polovici apríla sa začína očkovanie zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s hosťami, uviedol chorvátsky denník Jutarnji List s odvolaním sa na plány vlády. Podľa správy denníka má očkovanie zamestnancov v oblasti cestovného ruchu absolútnu prioritu, ktoré má umožniť štart turistickej sezóny.

Po tom, čo boli zaočkovaní ľudia nad 65 rokov a chronicky chorí, prídu na rad zamestnanci v cestovnom ruchu, uviedol denník. Najprv by sa mali zaočkovať zamestnanci hotelov a kempov, prevádzkovatelia súkromného ubytovania, rovnako ako zamestnanci barov a reštaurácií, potom by mal prísť na rad administratívny personál. Podľa ministerky cestového ruchu Nikoliny Brnjacovej by sa malo zaočkovať okolo 68 000 zamestnancov v cestovnom ruchu. V tom však nie sú započítaní sezónni zamestnanci.

Ministerka je podľa predchádzajúcich vyjadrení optimistická pokiaľ ide o blížiacu sa letnú sezónu. V prípade dobrej epidemiologickej situácie počíta s lepšími číslami ako vlani pričom uviedla, že s rokom 2020 bola "relatívne spokojná". V minulom roku klesol počet návštevníkov Chorvátska v porovnaní s rekordným rokom 2019 o 64 %. Príjmy odvetvia generované zahraničnými turistami medziročne padli o 54 % na 4,8 miliardy eur.