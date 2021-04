Ohavný útok bývalého hráča NFL (†32): Najprv zastrelil päť ľudí, potom otočil zbraň proti sebe!

Phillip Adams bol často označovaný za tichého a slušného chlapca, ktorý si splnil svoj veľký sen tým, že sa presadil v najprestížnejšej lige amerického futbalu - NFL.

V nej odohral dovedna 78 zápasov za šesť rôznych mužstiev. O to viac je šokujúce, čoho sa dopustil.Phillip pri návšteve svojho lekára vytiahol zbraň.Roberta Leslieho (†70),Barbaru (†69) a následneAdahema (†9) a Noahema (†5). Ako(†38).Adams následne z miesta činu odišiel. Policajt sa v krátkom čase dopátrali práve k Adamsovmu menu, ktorého označili za hlavného podozrivého. Vydali sa preto do jeho rodičovského domu, kde býval spolu s rodičmi. Tých polícia evakuovala,"Bol to dobrý chlapec, podľa mňa ho zničil futbal.hovorí zronený otec Alonzo.