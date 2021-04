Gröhling oznámil skvelé novinky: Školám putujú peniaze, na čo ich môžu využiť?

V týchto dňoch má prísť na školy prvá časť financií v objeme šesť miliónov eur na nákup učebníc. Informuje o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) na svojom profile na sociálnej sieti.

"Tak ako minulý rok, aj tento pokračujeme s otvoreným trhom s učebnicami. Školy si môžu samy vyberať zo schválených aj z odporúčaných učebníc," uviedol šéf rezortu školstva. Cieľom je postupne zabezpečiť dostatok učebníc tak, aby rodičia nemuseli na ne doplácať. Financie sú podľa ministra školstva určené na učebnice pre žiakov nultého, prvého až štvrtého ročníka základných škôl a všetkých ročníkov špeciálnych základných škôl a špeciálnych stredných škôl.

Informácie a zoznam učebníc, ktoré si môžu školy vybrať, sú zverejnené na webe ministerstva školstva. Zoznam sa bude aktualizovať dvakrát do mesiaca. Rovnako je tam zverejnený aj odporúčaný postup pri nákupe učebníc, pričom je rovnaký ako minulý rok, keďže zákon o verejnom obstarávaní sa ešte nezmenil. "Do zoznamu pribudlo približne 100 nových titulov a do konca apríla by sa mal rozšíriť aj o ďalšie učebnice pre špeciálne školy a učebnice pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín," priblížil šéf rezortu školstva.

V júni chce ministerstvo školstva na učebnice vyčleniť ďalšie financie. Tie majú byť určené na učebnice pre žiakov druhého stupňa základných škôl a pre žiakov stredných škôl.