Budú zápasy Slovenska na ME s divákmi? UEFA povedala, kedy padne definitíva

Štyri hostiteľské mestá tohtoročných majstrovstiev Európy vo futbale - Mníchov, Rím, Bilbao a Dublin, majú predĺženú lehotu do 19. apríla, aby dovtedy Európskej futbalovej únii (UEFA) oznámili svoje plány týkajúce sa divákov na štadiónoch počas turnaja.

Výkonný výbor UEFA sa následne rozhodne, či týmto mestám ponechá právo spolupodieľať sa na usporiadaní podujatia.

UEFA je údajne najviac znepokojená situáciou v írskom Dubline a španielskom Bilbau. Práve v týchto dvoch mestách by mala slovenská reprezentácia odohrať všetky tri zápasy v rámci E-skupiny ME 2021. S Poliakmi a Švédmi by sa Slováci mali stretnúť 14., resp. 18. júna v Dubline a so Španielmi by mali hrať 23. júna v Bilbau.

V Írsku momentálne platí jeden z najdlhších lockdownov v Európe a UEFA sa obáva, že tamojšie orgány nebudú schopné do 19. apríla posúdiť, či na zápasy ME v Dubline budú môcť zavítať aj fanúšikovia. Bilbau zasa hrozí odňatie usporiadateľského práva z iného dôvodu. Baskicko podmienilo prítomnosť divákov na štadióne v Bilbau zaočkovaním aspoň 60 % dospelej populácie tohto regiónu, čo sa do začiatku turnaja javí ako nepravdepodobné.

UEFA taktiež dúfa, že dostane potrebné záruky aj od Talianska, kde sa na Olympijskom štadióne v Ríme má 11. júna konať otvárací duel šampionátu medzi domácou reprezentáciou a Tureckom.

Spomedzi organizátorských miest dosiaľ iba azerbajdžanské Baku, maďarská metropola Budapešť a ruský Petrohrad potvrdili, že návštevníci ME budú oslobodení od akýchkoľvek karanténnych alebo iných pandemických povinností. Stačí, ak sa po prílete preukážu negatívnym testom na COVID-19. Maďarsko povolí vstup do krajiny aj tým priaznivcom, ktorí budú mať potvrdenie o prekonaní choroby v uplynulých šiestich mesiacoch.

V spomenutej Budapešti sa stále nevzdali myšlienky, že na zápasoch ME využijú 100 % kapacity národného Štadióna Ferenca Puskása, ktorý pojme až 67-tisíc divákov. Baku a Petrohrad zatiaľ avizujú zaplnenie štadiónov na minimálne 50 %. Amsterdam, Bukurešť, Kodaň a Glasgow uviedli, že štadióny môžu byť zaplnené na úrovni 25 - 33 % kapacity štadiónov. Londýnsky "chrám" Wembley s kapacitou 90-tisíc divákov by v skupinovej fáze mohol mať obsadenú štvrtinu sedadiel a počas zápasov semifinále a finále by mohlo do hľadiska prísť 45-tisíc priaznivcov.