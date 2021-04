Bratislave došla trpezlivosť, ide do boja: Pre neochotu štátu sa obráti na eurokomisiu

Mesto Bratislava sa v krátkom čase obráti na Európsku komisiu.

Dôvodom je, že štát stále finančne nepomohol Dopravnému podniku Bratislava (DPB) vykryť miliónové výpadky príjmov spôsobené pandémiou nového koronavírusu. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Verí, že Komisia potvrdí, že postup vlády SR je v rozpore so schválenými schémami pomoci, keďže podľa primátora štát diskriminuje dopravný podnik mesta oproti iným dopravcom. "Deje sa tak napriek tomu, že aj podľa schémy schválenej Európskou komisiou by DPB mohol túto pomoc čerpať rovnako, ako ju dnes môžu čerpať súkromní poskytovatelia verejnej dopravy," vyhlásil Vallo.

Magistrát rokuje s vládnym kabinetom od apríla 2020, keď sa schválila prvá schéma štátnej pomoci, aby táto finančná pomoc bola dostupná aj pre bratislavský dopravný podnik. Ten za normálnych okolností denne prepraví 300.000 obyvateľov a návštevníkov mesta. "Výpadky tržieb v dôsledku krízy sú už pre DPB aj pre mesto Bratislava neúnosné, keďže od marca 2020 dodnes dosahujú sumu 25 miliónov eur. Je mi veľmi ľúto, že napriek doterajšej veľmi korektnej komunikácii s premiérom a bývalým ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO) ani po dnešných rokovaniach vláda nezmenila postoj," uviedol primátor.

Ako tvrdí, nemôže prijať argumentáciu ministerstva financií, že Bratislava je bohaté mesto a tento výpadok zvládne sanovať z vlastného rozpočtu. Mohlo by sa to podľa Valla diať len na úkor iných funkcií a služieb hlavného mesta, ktoré poskytuje svojim obyvateľom. "Považujeme za nespravodlivé a diskriminačné, že súkromné dopravné firmy v 54 mestách po celom Slovensku túto kompenzáciu čerpať môžu a štyri samosprávne dopravné podniky (v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline) ju čerpať nemôžu," poznamenal.

V tejto situácii vníma obavy zamestnancov DPB z hromadného prepúšťania za oprávnené. Mesto ich však ubezpečilo, že hromadné prepúšťanie nateraz nepripravuje a stratu ešte stále sanuje z vlastného rozpočtu. DPB aj magistrát sa snažili výpadky tržieb vykrývať vo vlastnej réžii. "Racionalizačnými opatreniami vrátane zníženia počtu administratívnych pracovníkov o 20 percent, redukciou prevádzkového režimu a úsporami cez verejné obstarávanie znížil DPB svoje náklady o 11 miliónov eur od začiatku pandémie. To však na pokrytie výpadkov nestačí," skonštatoval Vallo.

Rozumie preto kroku zástupcov zamestnancov DPB, ktorí vyhlásili na pondelok (12. 4.) od 8.00 do 9.00 h výstražný štrajk. Podľa primátora ide o strach z prepúšťania a o snahu vytvoriť tlak na vládu. Priznáva však, že v konečnom dôsledku dosahy štrajku najviac pocítia tisíce obyvateľov, pre ktorých počas jednej hodiny v rannej špičke nebude dostupná v pondelok ráno mestská hromadná doprava (MHD). Primátor deklaruje, že odborárov opakovane informoval, že hlavné mesto bude aj naďalej sanovať výpadky príjmov DPB v takej miere, aby sa predišlo hromadnému prepúšťaniu. "S odbormi rokujeme a dúfam, že uistenie, ktoré som im aj dnes dal, presvedčí vodičov MHD, aby svojím, i keď oprávneným postojom, nespôsobili komplikácie pre tisícky cestujúcich v pondelok ráno," vyhlásil Vallo.