Vodiči sa môžu začať tešiť: Kde vybudujú nový obchvat za 6,2 milióna?

Skvelá správa pre vodičov! Dve obce v blízkosti hlavného mesta - Slovenský a Chorvátsky Grob, sa dočkajú odľahčenia od nákladnej dopravy.

Hustú premávku má odbremeniť vybudovanie nového obchvatu s názvom Malokarpatska. Ministerstvo regionálneho rozvoja schválilo finančný príspevok vo výške 6,2 milióna, ktorý sa použije na výstavbu novej cesty v dĺžke 1,7 kilometra.

Diaľničná križovatka Triblavina sa stane nultou etapou obchvatu obcí Malokarpatska, pričom končiť bude na ceste III/1059. Tá spája dedinu Chorvátsky Grob s jeho vedľajšou časťou Čierna Voda. V priemere by tento nový obchvat mal vodičom ušetriť 3 minúty a 30 sekúnd.

Oveľa dôležitejšie je však to, že v dvoch obciach klesne frekvencia prejazdu nákladných áut a tým sa zníži aj hluk. Okrem toho sa bude šetriť aj cesta vedúca obcami. Celkové náklady sa vyšplhajú do výšky až 6 a pol milióna eur, pričom 6,2 sa použije z eurofondov. Dôležitou súčasťou celého projektu je aj vybudovanie dvoch mostov ponad Mlynský potok a Dávidov kanál.

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja vysvetľuje, že pre rozvoj dopravy v kraji je kľúčová najmä koľajová doprava, no rovnako dôležité je aj budovať cestné obchvaty. „Pustili sme sa do projektu, o ktorom sa 10 rokov len rozprávalo. Máme nielen všetky potrebné povolenia, ale aj schválené financovanie. Bez externých zdrojov by sme však o takomto veľkom projekte nemohli ani len rozmýšľať,“ odhalil.