Harry sa chystá na pohreb dedka († 99): Pravda o jeho vzťahu s princom Philipom

Napriek hlbokým rozkolom v kráľovskej rodine Harry (36) svoju babku miloval.

A kráľovná Alžbeta II. (94) mala pre svojho vnuka slabosť aj po jeho odchode do USA a výbušnom interview s Oprah Winfrey. Aký však bol jeho vzťah s dedkom Philipom?

Hoci sa ich vzťah na verejnosti neriešil tak otvorene ako v prípade kráľovnej, aj svojho dedka Harry veľmi miloval. S princom Philipom mal rozhodne lepšie vzťahy ako s otcom Charlesom a bratom Williamom. Blízki si boli aj fyzicky. Podľa fotiek z mladosti Philipa sa zdá, akoby mu Harry z oka vypadol.

Philip však ťažko niesol, že sa Harry s manželkou Meghan rozhodli zanechať kráľovské povinnosti a presťahovať sa do zámoria. Napriek všetkým rozporom v rodine sa Harry hneď po správe o dedkovej smrti začal chystať na cestu do Británie. V ťažkých časoch chce podporiť svoju babičku. Otázne je len to, či s ním pôjde aj Meghan, ktorá je opäť tehortná. Podľa posledných správ sa rozhodne po porade s lekárom.