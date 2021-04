Sergio Ramos to pred El Clásicom povedal na plné ústa: Dokedy chcem hrať za Real?

Aj keď stále nepredĺžil kontrakt, ktorý sa končí v lete, niet pochýb, že Sergio Ramos ostane ešte istý čas v Reale Madrid.

Potvrdil to on sám v rozhovore pre madridský športový denník AS pred premiérou pripavovaného dokumentu o jeho kariére.

Dielo s názvom Legenda Realu Madrid bude mať medzinárodnú premiéru až v júni, krátko pred ME, no domácu v Španielsku zažilo v piatok. Sergio mu robí filmu reklamu všade, kde sa objaví. Z jeho slov pre AS je jasné, že koniec kariéry v dohľadnom čase veru neplánuje.

„Veľmi túžim vyhrať v drese Realu Ligu majstrov aj piaty raz, a chcem v najlepšom klube na svete vybojovať ešte veľa zápasov. Koniec mojej kariéry je ešte veľmi ďaleko,“ povedal Sergio, ktorý je oporou nielen Realu, ale aj španielskej reprezentácie. V poslednom čase sa však borí so zraneniami.

V polovici marca sa vrátil po januárovej operácii kolena. Odohral aj kvalifikačný duel s Kosovom, no potom prišla správa, že si zranil lýtkový sval, a tak bol nútený vynechať nielen Ligu majstrov s Liverpoolom, ale nezahrá si ani sobotné El Clásiso.