Tréner Nitry Stavjaňa otvorene: Toto nám zlomilo väz v sérii so Slovanom

Po štvrtom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off hokejovej Tipos extraligy medzi Nitrou a Slovanom sa veľa hovorilo o emóciách.

Podľa trénera "corgoňov" Antonína Stavjaňu práve tie pomohli Nitranom zlomiť súpera a napokon z toho bolo hladké víťazstvo 8:2. V šiestom zápase však Nitre emócie chýbali a Slovan si po triumfe 5:1 dokráčal pre hladký postup do semifinále.

O nedostatku emočných prejavov hovoril Stavjaňa na pozápasovej tlačovke: "Nielen v sérii, ale aj v sezóne, keď sme mali dobrý zápas, tak to bolo preto, lebo sa hráči dokázali emotívne nabudiť. Aj preto bol štvrtý a piaty zápas úplne odlišný. Nebolo to v Bratislave na tej úrovni, ako by sme si želali."

Nitra v piatom zápase nestačila na Slovan, najmä v útočnom pásme sa ukázal rozdiel medzi oboma mužstvami. "Neboli sme v ofenzíve úspešní proti kvalite, akú má Slovan. Nešli nám presilovky tak ako v základnej časti. Naopak, špeciálne tímy Slovana sa presadili. Tam sa prejavila kvalita Slovana," uznal Stavjaňa.

Český tréner sa Nitranom v pozápasovom príhovore poďakoval za sezónu a slovo si vzali aj šéfovia klubu Miroslav Kováčik a Tomáš Chrenko. Pod Zoborom po prvý raz od roku 2013 nebudú sezónu bilancovať ako medailovú. "Snažím sa vždy dosiahnuť maximum. Či toto bolo maximum, alebo nie, to bude jasnejšie s odstupom času," uviedol Stavjaňa.

Tréner Slovana Róbert Döme po piatom zápase uviedol, že to na ľade nebolo to také ľahké, ako to vyzeralo z tribúny: "Nitra hrala veľmi dobre, určite sme mali rešpekt pred jej hrou. Ale máme o niečo väčšiu kvalitu, s tým súhlasím s trénerom Stavjaňom. Myslím si, že rozhodol tretí zápas, po ktorom sme viedli v sérii 3:0. Nitra nás potom zmietla, išlo im o všetko, ale zomkli sme sa. Mali sme fantastickú hernú disciplínu, za čo som chalanov pochválil."

Prekvapujúcim ťahom trénerského štábu Slovana bola neúčasť Samuela Bučeka v zostave. "Samo dostal voľno, mal nejaký drobný problém, ale nie je zranený. Svojím spôsobom sme ho šetrili, nič za tým nie je. Ak by sme sériu neukončili, hral by v sobotu," vysvetlil Döme.

Slovan mal zápas prakticky neustále pod kontrolou, z komfortnej zóny ho vyrušila iba presilovka Nitry v tretej tretine, po ktorej hostia strelili svoj jediný gól v zápase. "Nabádali sme hráčov celý zápas, že nie je nič rozhodnuté. Aj keď sme dostali gól na 1:3, tak sme ich upozorňovali, aby nepoľavili," uviedol Döme.

Tréner Slovana neuvažoval tesne po postupe nad semifinálovým súperom, bude čakať na piaty zápas Michaloviec s Trenčínom. Ak východniari zvíťazia, Slovan by v semifinále čakal Zvolen: "Všetky tímy sú kvalitné, mňa teší, že sme v plnej sile. Uvidíme, kto nám napokon vyjde."