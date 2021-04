V zoo na Liptove majú unikátne leopardie sestry: Dvojičky čierne ako uhoľ! Ako je to možné?

Na Liptove majú nové krásky! Kvôli súčasnej situácii je obľúbená kontaktná zoo pri Liptovskom Mikuláši pre verejnosť uzatvorená.

Zvedaví priaznivci tak doteraz nemohli vidieť dve samičky leoparda škvrnitého Airu a Zivu na vlastné oči. V súčasnosti majú už 10 mesiacov. Hneď na prvý pohľad vidieť, že sestry sa od bežných leopardov líšia sfarbením, nakoľko tieto šelmy sú väčšinou krémovožlté či tmavožlté s čiernymi škvrnami. Aira a Ziva sa narodili čierne kvôli genetickej mutácii.

„Ide o melanizmus, teda opak albinizmu, ktorý zapríčiňuje tmavé sfarbenie srsti, pod ktorou sú u nich ale stále vidieť škvrny. Rodičia pritom môžu byť sfarbení normálne,“ hovorí ošetrovateľka Nika (27), ktorá sa o ne s kolegom Jakubom (25) stará odmalička. Aj napriek tomu, že už budú mať skoro rok, môžu za nimi ešte chodiť do výbehu.

„Sú nerozlučná dvojica a celý život budú spolu. Už majú trvácne zuby a silný stisk, ale na nás sú odmalička zvyknuté, takže nás berú ako svojich. Časom ten kontakt ukončíme, a to z toho dôvodu, že budú ešte väčšie a silnejšie. Mohli by nám nechtiac v rámci hry ublížiť. A hlavne, sú to stále šelmy! Keď začnú dospievať, môže sa im zmeniť aj povaha. K dospelým zvieratám už chodiť nemôžeme,“ dodáva Nika s tým, že v súčasnosti majú hravé nezbednice zhruba 25 kilogramov.

Je známy aj ako čierny panter

V niektorých častiach sveta je čierny leopard, známy aj ako čierny panter, veľmi vzácny. Napríklad v Afrike bol údajne bežným javom, ale neexistovali vedecké archívy, ktoré by potvrdzovali jeho existenciu. Podľa National Gegraphic v roku 2019 jedna z fotopascí v Keni zachytila vzácneho čierneho leoparda.

Išlo tak o prvý dôkaz za posledné storočie, že v Afrike žijú takéto leopardy. Jediným doterajším potvrdením o existencii čierneho leoparda bola fotografia z roku 1909 z Etiópie, ktorá je uložená v prírodovedeckom múzeu v americkom Washingtone.